Російські аферисти готують для гостей ЧС-2018 з футболу підступні пастки

Футбольні вболівальники зі всього світу, які приїдуть до Росії на чемпіонат світу 2018 року, можуть стати жертвами фальшивих банкоматів.

Про це пише у своїй статті кореспондент швейцарської Aargauer Zeitung Аксель Ейчхольц,

Злочинний світ Росії готує для фанатів фальшиві банкомати, що копіюватимуть дані кредитних карт. Електронні "шахраї" виглядатимуть точнісінько як справжні. Втім, такими вони і є, – стверджує автор.

Аферисти вже скуповують на "чорному ринку" вживані банкомати за ціною близько 1,5 тисяч євро. Замість ємності для купюр у пристрій вбудовується прихована камера, яка фотографуватиме дані картки і пін-код. Поки клієнт повідомлятиме, що банкомат не працює, шахраї отримають усю необхідну інформацію для того, щоб виготовити копію картки. Готівка потім знімається в іншому місці, переважно за межами Росії. Злочинців зловити неможливо. Їх "бази" найчастіше знаходяться в місцях позбавлення волі, вони захищені від доступу і фактично знаходяться під захистом держави, відзначає Ейчхольц.

Росіяни, котрі розуміються на місцевій банківській інфраструктурі, рідко потрапляють у такі пастки.

В якості жертв злочинці "запланували" футбольних уболівальників з інших країн, – пише автор.

Фальшиві банкомати вже були виявлені в аеропортах Шереметьєво, Домодєдово, у великих супермаркетах і навіть у популярному торговому центрі "Охотний ряд" поруч з Кремлем.

Керівник напрямку аудиту захищеності фінансових організацій компанії Digital Security Андрій Гайко рекомендує вболівальникам користуватися тільки банкоматами, розташованими у відділеннях банків. "Однак як можна поінформувати про це всіх без винятку гостей чемпіонату і домогтися того, щоб вони прислухалися до поради?!" – резюмує журналіст.

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