09:32
2 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін в
Вєсті Кремля
23:41, 1 лютого
Вєсті. UA. Саакашвілі проти
Вєсті.UA
20:58, 1 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російські аферисти готують для гостей ЧС-2018 з футболу підступні пастки

08:15, сьогодні 491 Читать новость на русском
Так звичайний банкомат перетворюється в
Так звичайний банкомат перетворюється в "шахрая" / КП

Футбольні вболівальники зі всього світу, які приїдуть до Росії на чемпіонат світу 2018 року, можуть стати жертвами фальшивих банкоматів.

Про це пише у своїй статті кореспондент швейцарської Aargauer Zeitung Аксель Ейчхольц,

Злочинний світ Росії готує для фанатів фальшиві банкомати, що копіюватимуть дані кредитних карт. Електронні "шахраї" виглядатимуть точнісінько як справжні. Втім, такими вони і є, стверджує автор.

Аферисти вже скуповують на "чорному ринку" вживані банкомати за ціною близько 1,5 тисяч євро. Замість ємності для купюр у пристрій вбудовується прихована камера, яка фотографуватиме дані картки і пін-код. Поки клієнт повідомлятиме, що банкомат не працює, шахраї отримають усю необхідну інформацію для того, щоб виготовити копію картки. Готівка потім знімається в іншому місці, переважно за межами Росії. Злочинців зловити неможливо. Їх "бази" найчастіше знаходяться в місцях позбавлення волі, вони захищені від доступу і фактично знаходяться під захистом держави, відзначає Ейчхольц.

Росіяни, котрі розуміються на місцевій банківській інфраструктурі, рідко потрапляють у такі пастки.

В якості жертв злочинці "запланували" футбольних уболівальників з інших країн, – пише автор.

Фальшиві банкомати вже були виявлені в аеропортах Шереметьєво, Домодєдово, у великих супермаркетах і навіть у популярному торговому центрі "Охотний ряд" поруч з Кремлем.

Керівник напрямку аудиту захищеності фінансових організацій компанії Digital Security Андрій Гайко рекомендує вболівальникам користуватися тільки банкоматами, розташованими у відділеннях банків. "Однак як можна поінформувати про це всіх без винятку гостей чемпіонату і домогтися того, щоб вони прислухалися до поради?!" – резюмує журналіст.

Читайте також: Як російські готелі готуються до ЧС-2018

Теги: Новини Росії Шахрайство
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Володимир Кличко отримав гнівного листа від відомого боксера
 12 листопада 2017 , 15:59
Зникнення Херсона та острів Крим: екологічна катастрофа насувається на Україну
 15 жовтня 2017 , 15:05
Трагічний кінець кар'єри легендарного бігуна Усейна Болта: промовисті фото
 13 серпня 2017 , 11:32
З'явилось ще одне цікаве фото із "простецького" життя Марини Порошенко
 8 вересня 2017 , 17:14
Піонтковський розкрив новий план Путіна по Донбасу
 16 жовтня 2017 , 19:04
Це боєць з України, – легендарний Майк Тайсон назвав найкращого боксера
 19 січня , 16:19
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук