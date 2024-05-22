Завдяки Китаю Росія має вдесятеро більше дронів, ніж Україна, – командир екіпажу БпЛА

Росіяни наразі мають в десять разів більше дронів порівняно з ЗСУ. Головна причина такого дисбалансу в озброєннях - те, що Китай постачає Росії багато комплектуючих для дронів.

Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш в етері національного телемарафону розповів, що останнім часом росіяни значно удосконалили свої дрони. Вони планують долати українські системи радіоелектронної боротьби.

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Українські оператори теж вміють обходити російські РЕБи

За словами військового, бійці бригади "Рубіж" теж намагаються не відставати та знаходити ще новіші варіанти. Нововведення допомагають військовим залітати далеко в тил ворога і знищувати там техніку, артилерійські системи та інші об'єкти.

Але потрібно розуміти, що кількість безпілотних комплексів у Росії в 10 разів більше, ніж в України через те, що у них є Китай – партнер, який дає їм просто мільйонні комплектуючі для створення безпілотних авіаційних комплексів,

– говорить командир "Кари небесної".

На думку військового, головною проблемою для українських військ наразі є сильна перевага росіян у кількості дронів через безперервне постачання китайських комплектуючих.

Досягнення України у виробництві та застосуванні БпЛА