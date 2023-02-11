Танків "Армата" не існує, є макети для парадів, – військовий експерт про сучасну техніку Росії

Російські пропагандисти полюбляють погрожувати перекинути на фронт свої найсучасніші танки Т-14 "Армата". Утім, насправді це міфічна зброя.

Так, цих танків просто не існує. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Микола Саламаха.

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Танків "Армата" не існує

Танків Т-14 "Армата" не існує, є лише 3 – 4 експериментальних зразки, які так і не пройшли державні випробовування,

– сказав військовий експерт.

За його словами, насправді росіяни мають 12 макетів цих танків. Вони брали участь у військових парадах країни-агресорки з 2015 року, але щороку "Армат" ставало все менше. Так, на останньому параді у 2021 році росіяни використали тільки 3 макети так званих "найсучасніших" танків.

Отже, усі вкиди російських пропагандистів та погрози перекинути "Армату" на поле бою є лише безсенсовним галасом людей, які абсолютно не розуміють реальне становище російського виробництва танків.

Саламаха зауважив, що російських танків "Армата" не існує: дивіться відео

Що відомо про міфічну зброю росіян

Танк Т-14 "Армата" вважається найсучаснішим озброєнням російських загарбників. Крім того, в Росії навіть розглядають варіант перекинути їх до України. За інформацією росіян, Т-14 має наступні характеристики:

екіпаж – 3 людини;

маса – 48 тонн;

двигун 1350 – 1800 к. с.;

максимальна швидкість по шосе 80 – 90 кілометрів на годину;

запас ходу – 500 кілометрів.

Найімовірніше, "Армата" банально так і не з'явиться на полі бою, адже це буде просто побиття. Власне, про це говорить і британська розвідка у своєму звіті від 25 січня. З іншого боку, якщо росіяни таки кинуть в бій Т-14, це означатиме, що справи в них зовсім кепські.

Крім того, велика ймовірність того, що "найсучасніший" російський танк не доїде до передової, оскільки в нього виникали труднощі навіть з тим, щоб проїхатися по Червоній площі в Росії. Військовий аналітик Олексій Гетьман пригадав, як росіяни хотіли похизуватися танком, а він просто-таки заглух на площі.

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"Вони намагалися показати Т-14 на Червоній площі, але він не зміг проїхати повз мавзолей Владіміра Леніна. Він заглух, його довелося тягнути іншим "дуже сучасним" танком. Але цьому "дуже сучасному" танку не вдалося потягнути "супертанк", що заглух", – розповів військовий аналітик.