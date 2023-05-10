Проблема Росії – логістика: чому ворог цим нехтує

В Росії великі проблеми з логістикою і ворог сам того не розуміє, бо не приділяє цьому достатньої уваги. Україна намагається ще більше погіршити цю ситуацію, що є досить доброю стратегією.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Він наголосив, що з логістикою в Росії завжди були проблеми. Навіть за часів ще царської армії.

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Найслабша одиниця

Військовий експерт пояснив, що логістика на війні "це не доставити вантаж з пункту А в пункт Б". Це комплексний захід з точки зору забезпечення армії. Але навіть й з озвученою схемою Росія не справляється і в неї все досить погано для такої повномасштабної війни.

"Україна намагається вдарити по цьому, вибити цей поганий рівень з-під її ніг, щоб він взагалі став ніяким. Разом з тим в Росії традиційно зневажливо ставляться до логістики. Вона не була сильною частиною навіть царської, радянської і теперішньої армій. Те, що Україна розуміє це і б'є по логістиці – гарний дзвіночок", – відзначив він.

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Росіяни не бачать проблем

Як вже зазначалось, ворог нехтує проблемами логістики і це його геть не пригнічує.

Наприклад, Гіркін в нещодавньому своєму нитті обмовився про логістику і досить зневажливо. Тобто для нього військові з автоматами, в окопах, на полі бою, всеможливі операції – ось це справжня армія. А всілякі постачальники – ну хто вони, що вони. При цьому є такий вислів: армії, і в тому числі спецслужби, виграють битви, а війни виграє логістика. Тому йде традиційне зневажання і вони самі не розуміють проблем,

– сказав Левін.

Він навів яскравий приклад: на початку звільнення Херсона підривалися мости, аби порушити російську логістику. Утім, окупанти вчинили більш ніж нераціонально і ще більше навантажили її.

"Вони туди перекинули вдвшників, морпіхів, тобто ще більше навантажили логістику. Україна продовжувала руйнувати мости, а ті ще закидували підрозділи. Тобто це говорить про те, що вони до кінця не розуміли в якому складному становищі знаходиться логістика ще до початку вторгнення. А історично – протягом сотні років. Це не було їхньою сильною частиною", – резюмував експерт.

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