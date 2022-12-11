Окупантам роздають молитву про Путіна – "верховного головнокомандувача божого війська"
Російська православна церква підготувала для окупантів, які вбивають українців, молитвеники із молитвою про Володимира Путіна. Пропагандистські молитви роздають усім російським військовим у зоні бойових дій.
Путіна у таких молитовних назвали "верховним командувачем божого війська". Про це повідомив моніторинговий проєкт "OSINT Бджоли".
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За що моляться окупанти
У російських молитовниках Путіна назвали архістратигом. Мовляв, він командує "божим військом".
В молитвениках, які були роздані рашистським військовим, Путін був названий архістратигом – верховним командувачем божого війська. Такий же статус має Архангел Михаїл. Навіщо соромитися? Одразу б до Бога прирівняли,
– мовиться у повідомленні.
У молитві просять подарувати Путіну перемогу й берегти вітчизну.
Патріарх Кирило "благословив" російські війська на війну
- Російська православна церква навіть не приховує, що підтримує свою армію у війні проти України.
- 23 лютого 2022 року настоятель російської православної церкви патріарх Кирило цинічно закликав російських військових до війни. Мовляв, вони мають бути готові "захищати свій народ".
- Заклики до знищення "українського фашизму" лунали в РПЦ неодноразово. Але крім цього, російська православна церква відіграє одну з основних ролей у депортації та розселенні українців на території Росії.
- РПЦ розселяє людей у монастирях та притулках. З депортованими проводять так звані "духовні бесіди".