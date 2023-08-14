Нідерланди і Данія підняли в небо F-16 через російський бомбардувальник біля кордонів НАТО

14 серпня 2023, 18:39
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Джерело:

Bloomberg

Російський винищувач над морем помітили та перестріли Нідерланди і Данія. Росіяни ж, як завжди, стверджують, що почали не вони.

Російський літак біля кордонів НАТО перехопили за допомогою F-16. За словами Міноборони Росії, усе було з точністю до навпаки: це вони перехопили норвезький літак, притому над іншим морем.

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Що відомо про інцидент

Над Північним морем до повітряного простору НАТО 14 серпня приблизно о сьомій ранку наблизилися два російські бомбардувальники. Нідерланди та Данія послали винищувачі F-16, щоб перехопити зайд. 

Два нідерландські винищувачі та данські F-16 піднялися в повітря для ідентифікації  бомбардувальників. Російські літаки були упізнані та залишилися у міжнародному повітряному просторі. Згодом вони повернули назад. Про які саме російські літаки ішлося, не уточнюється.

Це трапляється нечасто, але сьогоднішній інцидент демонструє важливість швидкого розгортання,
– говорять в уряді Нідерландів.

Як росіяни пояснюють свої дії

Вони говорять про геть інше. За їхніми словами, 14 серпня винищувач МіГ-29 піднімався на перехоплення літака ВПС Норвегії над Баренцевим морем.

Норвезький літак нібито намагався наблизитися до російського кордону над акваторією Баренцевого моря, тож для упізнання в повітря підняли винищувач Міг-29.

Літак базової патрульної авіації Р-8А "Посейдон" ВПС Норвегії при наближенні російського винищувача розвернувся і не порушував кордон.

Політ російського винищувача виконувався у суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору,
– запевняє Міноборони РФ.

На карті видно, що Північне море досить далеко від Баренцевого.

Моря на карті / Ілюстрація з Вікіпедії

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Інші інциденти з росіянами

  • У неділю 13 серпня стало відомо про те, що росіяни нібито зупинили у Чорному морі турецьке судно "Сукру Окан", яке йшло під прапором Палау в український порт Ізмаїл. Патрульний корвет "Василь Биков" вимагав зупинитися, а коли команда не послухалася – відкрив попереджувальний вогонь. Надалі гелікоптер доправив на турецьке судно росіян, які оглянули вантаж.
  • Утім, окрім Росії, ніхто не підтверджує зупинку "Сукру Окан". Імовірно, росіяни збрехали – жодної зупинки не було, самі погрози в радіоефірі. Відео огляду турецького судна з'явилося тільки наступного дня, і є сумніви в його оригінальності. "Сукру Окан" наразі прямує до румунського порту Суліна.
  • 12 серпня у Росії розбився винищувач Су-30. Він виконував навчальний політ і впав перед натовпом, екіпаж не вижив. Офіційна версія катастрофи – технічна несправність.

Автор: Ірина Чеботнікова