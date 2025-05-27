Російський БпЛА влучив у багатоповерхівку в Херсоні: загорілися квартира та балкони

Російський БпЛА вдень 27 травня атакував багатоповерхівку у Херсоні. Було зафіксовано загоряння.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Що відомо про обстріл Херсона

Через атаку пожежа зайнялася у квартирі та балконах на другому й третьому поверхах. Окрім того, на момент прибуття рятувальників вогонь міг поширитися на два балкони четвертого поверху.

"Надзвичайники оперативно зупинили поширення полум'я, після чого повністю ліквідували пожежу", – повідомили у ДСНС.

На щастя, ніхто із мирних мешканців від чергової російської атаки не постраждав.

Нагадаємо, що минулого тижня росіяни скинули вибухівку на маршрутку у Херсоні. Унаслідок цієї атаки травмувалися 5 людей. У них діагностували вибухові травми та контузії.

А за день до цього через російські обстріли дронами та артилерією постраждав працівник критичної інфраструктури Херсона. У момент атаки 66-річний чоловік був у тракторі та отримав вибухову травму, контузію та уламкове поранення чола.