Російський Червоний Хрест збирає гроші для родин "мобіків"

Російське відділення Міжнародного комітету Червоного Хреста збирає кошти на підтримку сімей мобілізованих росіян, які відправилися на загарбницьку війну в Україну. Також цим родинам надають психосоціальну підтримку від фахівців.

Речниця керівника Офісу Президента України Дарина Зарівна у своїх соцмережах опублікувала скриншот з сайту російського відділення Міжнародного комітету Червоного Хреста. Збір триває у рамках акції #мывместе.

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Збирають на допомогу сім’ям "мобіків", яких відправили вбивати українців

На сайті російського відділення МКЧХ можна дійсно побачити відповідний збір. Там пропонують всім "небайдужим" допомогти матеріально сім'ям мобілізованих росіян, які відправилися вбивати українців.

Голова Російського Червоного Хреста Павло Савчук заявив, що сім'ї мобілізованих росіян зіштовхнулися з великими труднощами, тому вони потребують підтримки, як матеріальної, так і психосоціальної.



Російське відділення МКЧХ / Фото з телеграму Зарівної

Червоний Хрест проігнорував зустріч з делегацією України

Україна попросила Міжнародний комітет Червоного Хреста негайно направити місію до колонії в окупованій Оленівці до 19 жовтня. Однак постали дві перешкоди: відсутність мінімальних гарантій безпеки на місці від окупантів та дозволу на проведення візиту.

Також Червоний Хрест проігнорував зустріч з делегацією України на лінії розмежування. Вони мали домогтися від російської сторони доступу до колонії в Оленівці.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що попри заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ не побачили. Він наголосив, що організація не виконує поставлені перед нею цілі.

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