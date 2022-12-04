Комуняку на гілляку: на війні в Україні ліквідували російського депутата від КПРФ
На війні в Україні став так званим "хорошим руським" ще один депутат з Росії. На фронті ліквідували російського депутата-комуніста Сєргєя Голікова.
Голіков був депутатом Решетівської сільради Кочківського району Новосибірської області від КПРФ. Місцева адміністрація підтвердила його загибель, пише 24 канал.
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Депутат від КПРФ вирушив на фронт добровольцем
За даними сільради, 37-річний Голіков загинув 27 листопада. За яких обставин ліквідували російського окупанта – не повідомляється. Так само не відомо, де саме воював загарбник.
Відомо, що він у травні 2022 року вирушив добровольцем на війну в Україні. Голікова поховають у Сургуті, у нього залишилися дружина та двоє дітей.
Водночас від самого комуніста не залишилося нічого, крім запису реєстру про вибори та порожніх профілів у соцмережах. Немає навіть світлин Голікова.
Повідомляється, що це вже другий муніципальний депутат із Новосибірської області, який загинув в Україні.
На початку листопада стало відомо про смерть депутата Мамонівської сільради Дмітрій Шмакова (ЛДПР). У серпні 2022 року він поїхав на війну добровольцем.
Втрати Росії наближаються до 100 тисяч
- У Кремлі досі не відмовилися від війни проти України, хоча подають ознаки, що вже не в змозі боротися з українськими воїнами. Москва відкрито говорить про переговори з Україною, проте в Києві готові до діалогу тільки після того, як російські військові покинуть окуповані території.
- Росія налякана тим, що західні партнери не відмовилися підтримувати Україну та вже публічно говорять, що режим Путіна повинен впасти. Відтак, Україні надають військову допомогу, яка дозволяє відбивати атаки ворога та нищити особовий склад окупантів і техніку.
- Зранку 4 грудня Генштаб ЗСУ традиційно прозвітував про ситуацію на фронті та втрати ворога. Так від 24 лютого 2022 року Росія вже втратила 91 150 військових.
- Ще до нового 2023 року втрати Росії можуть сягнути позначки в 100 тисяч. У середньому ворог щодня втрачає 300 – 500 солдатів. Чи не найбільших втрат окупанти зазнають під Бахмутом, який не можуть захопити через сильний спротив ЗСУ.