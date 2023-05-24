Дійшли б і до Бєлгорода, – повстанці підсумували основні досягнення рейду Росією

На території Бєлгородської області з 22 по 23 травня бійці Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" захопили кілька населених пунктів, як вони заявили, з метою знищення путінського режиму. З Бєлгородщини повстанці вийшли вранці 23 травня, нині активна фаза їхньої акції завершилася.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко поспілкувалася з бійцями Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії". Вони розповіли, яких головних цілей досягнули й попередили про нові сюрпризи для кремлівської верхівки.

Детальніше "Звільнення" міст, контроль над частиною регіону: усе, що відбувається на Бєлгородщині

За повідомленнями бійців, вони могли контролювати близько 42 квадратних кілометрів російської території.

Цілі партизанів

Першою чергою бійці РДК хотіли показати росіянам, наскільки російський кордон є незахищеним. Влада дурить росіян запевняючи про їхню безпеку, натомість гроші, які мали б йти на захист та охорону, виділяються бозна-куди.

Також опозиційні сили чітко продемонстрували Кремлю, що Росія буде звільненою від диктатури. Бійці розповіли, що могли підійти навіть до Бєлгорода і захопити його, адже не зустріли особливого спротиву, а той спротив, який був, вони б зламали. Однак поки що, аби контролювати цю територію, у повстанців не вистачає техніки.

Бійці наголосили, що до виходу за український кордон вони координують дії з українськими військовими, після виходу – це винятково їхні дії, їхні рішення і вони несуть за них повну відповідальність.

Результати операції на Бєлгородщині: дивитися відео

Влада виявилася безсилою

В результаті захоплення контрольно-пропускного пункту Грайворон представники Російського добровольчого корпусу затрофеїли значну кількість бойової техніки, зокрема БТР-82, стрілецьку зброю, одного полоненого та документи.

Попри закінчення локальної акції на Бєлгородщині, військові запевнили, що подібні бунти будуть тривати на різних територіях країни-агресорки. За їхніми словами, звільнена буде і Москва, і Хабаровськ. Адже у опозиційних сил є підтримка, всередині Росії їх підтримують волонтери, бізнес тощо. А коли ті перебували на російських територіях, отримували у свої чат-боти запитання про можливість приєднатися до руху опору.

Вчергове, коли ми переходимо кордон Росії, бачимо, що військове керівництво до таких речей абсолютно не готове. Вони довго розповідали про те, що укріплюють кордон, витрачають мільярди, "зуби дракона", супер спостереження, коли доходить до справи – нічого не відбувається,

– повідомив командир ДРК White Rex.

За його словами, для бійців це є пробою сил, адже поки що вони не мають достатньої техніки, бути контролювати масштабні території.

Російський добровольчий корпус наголошує, що місцеве населення Росії не повинне боятися їх, для них загрози немає, ба більше, вони можуть приєднуватися до руху опору.

"Звільнення" Росії

Для багатьох повстанців відправною точкою пристати до руху стали саме безжальні обстріли Маріуполя. Вони наполягають на тому, що спочатку варто звільнити територію України від агресора, а потім і територію Росії.

Всі структури використовуються для розкрадання грошей. Після періоду люстрації нова влада повинна прийти через вибори. Якщо зараз прибрати Путіна і заново провести вибори – нічого не зміниться. Потрібно повністю зруйнувати всю путінську систему управління, корумпованих силовиків, кримінал і дозволити народу управляти самим собою. За кілька років, якщо постаратися, можна впоратися,

– переконаний Цезар, заступник командира легіону "Свобода Росії".