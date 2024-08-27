У НАТО прокоментували порушення повітряного простору Польщі під час вчорашньої російської атаки

У НАТО відреагували на те, що російський дрон залетів на територію Польщі. Вони наголосили, що дії країни-агресорки є небезпечними та безвідповідальними.

Офіційна представниця НАТО Фарах Дахлалла зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на територіях країн-союзників неодноразово знаходили уламки російських безпілотників і ракет.

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Повна заява представниці НАТО Фарах Дахлалла

Судячи із заяви Фарах Дахлалли, НАТО не вважає порушення повітряного простору Польщі прямим нападом з боку Росії. Однак Росію звинуватили у безвідповідальності.

Якщо ми не маємо інформації, яка вказує на те, що це був прямий напад Росії на її союзників, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними,

– цитують Дахлаллу польські видання.

Що відомо про інцидент