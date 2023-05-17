У мережі рознесли, що "Україна не прагне миру": що насправді Зеленський говорив Папі Римському
У мережі почала ширитися інформація, нібито на зустрічі з Папою Римським президент України заявив, що не шукає миру і перемовин. Фраза виявилася вирваною з контексту та неправдивою.
Слова Зеленського про те, що "мир і переговори зараз не потрібні", які він начебто сказав на зустрічі з Папою Римським 13 травня, почали розповсюджувати російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Що відомо про ворожу маніпуляцію
Корнілов, один з російських пропагандистів, першим поширив вирвані з контексту слова Зеленського. Він посилався на статтю NYT, проте повністю перекрутив слова президента.
Замість тези про те, що Україна не шукає миру, Зеленський сказав, що попри те, що з повагою ставиться до спроб Понтифіка зайняти рівновіддалену позицію і бути миротворцем, Україні не потрібні посередники. Також президент додав, що з Путіном домовлятися не буде.
Перемога Україні на полі бою необхідна, і вона наближається, і я не бачу сенсу розмовляти з Путіним, який явно діє недобросовісно... Про що будемо розмовляти?
– заявив Зеленський.
У Ватикані також підтвердили, що під час зустрічі Папа Римський та Володимир Зеленський обговорювали війну та необхідність продовження надання Україні гуманітарної допомоги. Окрім того, папа Франциск запевнив Зеленського у своїй "постійній молитві" за Україну.
Які фейки про Україну розповсюджує російська пропаганда
- Після ворожого обстрілу Тернополя ввечері 13 травня російські пропагандисти почали поширювати дезінформацію про причини обстрілу. Зокрема, у росЗМІ писали, що у місті були склади, де зберігали збагачений і збіднений уран. Голова Тернопільської ОВА заявив, що це направда.
- Та майже відразу після розвінчання цього фейку окупанти заявили про ріст рівня радіації на Хмельниччині. Очевидно, що росіяни намагаються нагнати якомога більше паніки серед українців. Інформація про підвищений рівень радіації не підтвердилася – у Хмельницькій міськраді заявили, що це чергова інформаційна атака ворога.
- Не оминають пропагандисти країни-окупанта і тему спорту. Нещодавно вони заявили, що в Україні на початку червня мають пройти 3 "поминальні" футбольні матчі – на честь загиблих українських військових.