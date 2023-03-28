Примітивний фейк: у ГУР прокоментували відео, де "боєць ЗСУ" нібито ображає жінку з дитиною
Джерело:Українська розвідка
Відео, на якому "український воїн" нібито стріляє по цивільному автомобілі жінки з дитиною, є фейковим. Примітивний та жалюгідний "вкид" окупантів вщент розбили в українській розвідці.
У ГУР лаконічно навели 6 аргументів, які свідчать про те, що кадри – постановка. Ба більше, навіть деякі російські пропагандисти визнали, що відео є суцільним фейком.
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Що свідчить про те, що відео – постановка
Як зазначили у ГУР МО України, відеофейк загарбників має на меті дискредитувати ЗСУ та посіяти недовіру в українському суспільстві. Ось аргументи розвідки на користь того, що відео – дешева постановка:
- Ділянка, де знято відео, розташована на тимчасово окупованій території між Донецьком і Макіївкою;
- Одне з джерел вкиду — нік користувач під ніком "Юрий Алексеич Z V";
- Українські військові наносять на свої авто суцільні хрести. А це хрести Вермахту;
- Реєстратори в Україні заборонені навіть в глибокому тилу та на Заході України;
- Кузов автівки, в якій їдуть нібито "українські військові" виготовлений у Росії та ніколи не поставлявся до України;
- Неякісний монтаж. На 1:35 військовий у безпосередній близькості від машини стріляє з автомата. Але гучних звуків пострілів немає.
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Цей ролик за примітивне виконання й показову фейковість навіть розкритикувала низка російських пропагандистів, телеграм-каналів і лідерів думок, а російське міністерство закордонних справ, яке спершу поширило це відео зі звинуваченнями українців у "нацизмі", миттю його прибрало,
– зазначили у розвідці.
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Що цьому передувало
- Росіяни зганьбилися черговим фейком про ЗСУ. 27 березня вони почали ширити дезінформативне відео, мовляв, військові ЗСУ "залякують" цивільних.
- Однак зняти й змонтувати якісну ІПСО загарбникам так і не вдалося. Навіть деякі пропагандисти констатували, що відео – відверта брехня.
- Варто зауважити, що російське МЗС не проґавило нагоди використати цей абсурдний фейк, аби звинуватити українців у "нацизмі". Проте незабаром без жодних пояснень видалило його.