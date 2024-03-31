Уже майже весь російський флот втік з Криму: з носіїв ракет залишився лише один "невдаха"

Майже весь російський флот втік з поки що окупованого Криму. Зокрема, з ракетоносіїв там залишився лише "невдаха", який ще жодного разу не запускав ракет.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС. Дмитро Плетенчук зауважив, якщо говорити саме про кораблі, то окупанти вивели з Криму свої найцінніші активи, передає 24 Канал.

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Майже всі носії крилатих ракет перебазовані

Речник зауважив, що основною силою, бойовою міццю, окупантів у Криму вважався саме флот. Втім, зараз він фактично чи не в повному складі покинув наш півострів.

Більшість бойових одиниць, якщо брати носії крилатих ракет – фактично всі перебазовані, окрім одного, вибачте, невдахи, який досі не запустив жодної ракети, хоча й вважається носієм крилатих ракет. Це я про "Циклон" зараз,

– зазначив Дмитро Плетенчук.

Капітан 3 рангу додав, що основні бойові одиниці ворога так само перебазовані. У Криму залишили, якщо не тих, кого не шкода, то тих, кого, мабуть, просте нема де розмістити у пункті базування в Новоросійську.

Так, там (у Криму – 24 Канал) залишається, звісно, деякий склад кораблів, але найцінніші активи всі виведені, якщо брати саме кораблі,

– підсумував речник ВМС.

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