Ка-52 йшов на максимально низькій висоті: як боєць ЗСУ приземлив ворожий "Алігатор" з Javelin

Російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" став 309 ворожим гвинтокрилом, який "приземлили" Сили оборони за час повномасштабної війни. Його збив морпіх на псевдо "Маяк" за допомогою переносного ракетного комплексу Javelin.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі "Радіо Свобода" поділився деталями "приземлення" ворожого "Алігатора", інформує 24 Канал.

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Що відомо про піхотинця, який приземлив "Алігатор"

Він розповів, що воїн "Маяк" є командиром мобільного підрозділу протитанкістів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Шершень розповів, що "Алігатор" йшов на максимально низькій висоті, бо ховався від української ППО.

Офіцер розрахунку, помітивши ціль, навівся з підручного американського ПТРК "Джавелін" і здійснив результативний пуск,

– повідомив військовий.

На його рахунку і інші ворожі цілі

Також речник зазначив, що "Маяк" – молодий офіцер, який показав себе як майстерний стрілок на Авдіївському напрямку. На його рахунку також є 5 спалених одиниць броньованої важкої техніки окупантів.

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