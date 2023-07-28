Російський корабель погрожує цивільному судну: відео прикордонників
Джерело:Держприкордонслужба
Російські загарбники продовжують свій морський терор у Чорному морі. Так, ДПСУ 28 липня опублікувала відео, де росіяни відкрито погрожували цивільному судну, що прямувало до українських портів.
Зокрема, окупанти вийшли у відкритий канал з цим судном і почали питати, чи є у них зброя. Вони також наголосили на буцімто "забороні" заходити в українські порти.
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Росіяни погрожували цивільному судну
Прикордонники виклали у мережу відео, де російський корабель питав у цивільного судна, куди воно прямує, а також чи везе вантаж військового призначення.
Окрім того, окупанти також спитали під яким прапором рухається судно. Згодом вони дійшли до відкритих погроз і стали говорити про те, що нібито заборонено перевозити будь-який вантаж до портів України.
Російський корабель погрожує цивільному судну / Відео ДПСУ
Росіяни також зазначили, що, якщо корабель усе ж дійде до портів України, то він вважатиметься ще однією стороною втягнутою у війну. Прикордонники наголосили, що російські військові кораблі продовжують діяти агресивно та зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи міжнародне право.
В Офісі Президента відреагували на цинічні погрози росіян
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував відео прикордонників з погрозою цивільному судну від російського корабля. Він наголосив, що такими методами користуються лише терористи.
Дієвий інструмент проти тероризму – сила. Потрібна системна позиція,
– зазначив він.
Єрмак також закликав світову спільноту засудити такі дії Росії на міжнародному рівні. Він наголосив, що це порушення всіх норм міжнародного морського права.
В ОК "Південь" попереджали про зухвалі дії росіян в Чорному морі
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк 28 липня сказала, що Росія намагається встановити свою гегемонію у Чорному морі. Таким чином країна-агресорка відкрито залякує цивільні судна, погрожуючи їм знищенням.
- Гуменюк зазначила, що наразі навігація в порти, підконтрольні Україні, відсутня. Адже Росія ще в березні 2022 року закрила північно-західну частину Чорного моря, заявивши, що там відбувається так звана контртерористична операція.
- Окрім того, речниця ОК "Південь" зазначила, що після виходу з зернової угоди країна-агресорка хоче мати повну монополію на постачання зернових. Тому вона атакує портову інфраструктуру України й вчиняє зухвалі дії на Чорному морі.