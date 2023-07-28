Російський корабель погрожує цивільному судну: відео прикордонників

Російські загарбники продовжують свій морський терор у Чорному морі. Так, ДПСУ 28 липня опублікувала відео, де росіяни відкрито погрожували цивільному судну, що прямувало до українських портів.

Зокрема, окупанти вийшли у відкритий канал з цим судном і почали питати, чи є у них зброя. Вони також наголосили на буцімто "забороні" заходити в українські порти.

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Росіяни погрожували цивільному судну

Прикордонники виклали у мережу відео, де російський корабель питав у цивільного судна, куди воно прямує, а також чи везе вантаж військового призначення.

Окрім того, окупанти також спитали під яким прапором рухається судно. Згодом вони дійшли до відкритих погроз і стали говорити про те, що нібито заборонено перевозити будь-який вантаж до портів України.

Російський корабель погрожує цивільному судну / Відео ДПСУ

Росіяни також зазначили, що, якщо корабель усе ж дійде до портів України, то він вважатиметься ще однією стороною втягнутою у війну. Прикордонники наголосили, що російські військові кораблі продовжують діяти агресивно та зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи міжнародне право.

В Офісі Президента відреагували на цинічні погрози росіян

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував відео прикордонників з погрозою цивільному судну від російського корабля. Він наголосив, що такими методами користуються лише терористи.

Дієвий інструмент проти тероризму – сила. Потрібна системна позиція,

– зазначив він.

Єрмак також закликав світову спільноту засудити такі дії Росії на міжнародному рівні. Він наголосив, що це порушення всіх норм міжнародного морського права.

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