Ввижалися українці: російський літак приземлився через буйного окупанта, який хотів "політати"

У Красноярську російський літак був вимушений здійснити екстренну посадку через агресивного окупанта, який просив відкрити йому двері прямо у польоті. Також супутники чоловіка повідомляють, що він говорив сам з собою і бачив у людях навколо українців.

Повідомляється, що він погрожував вбити всіх – говорив, що нібито їм нічого не допоможе. Російського військового довелося "скрутити" іншим пасажирам, а потім того зв'язали.

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Росіянин хотів "вилетіти" назовні

Російські ЗМІ повідомляють, що літак, який рухався маршрутом Москва – Владивосток здійснив екстренну посадку через буйного росіянина. 32-річний Денис щойно повернувся з так званої "СВО", де служив у десантно-штурмовій бригаді.

Пасажирка, що сиділа поруч з російським військовим розповіла, що протягом всього польоту той говорив сам з собою. Тоді його щось "тригернуло" і він вочевидь захотів десантуватися – почав вимагати відрити йому "пасажирські двері" літака.

Робітники борту намагалися його заспокоїти, проте невдало – той почав ломитися у кабіну до пілотів. Декілька сильних пасажирів скрутили його та силою повели на місце, однак чоловік не полишав спроб вирватися. За допомогою пластикових хомутів того прив'язали до дитячого крісла. Все це тривало близько 40 хвилин.

Він все одно дивився на людей скляними очима та періодично називав усіх українцями, твердив, що все одно всіх уб'є, їм нічого не допоможе,

– повідомляє російський паблік.

Командир літака повідомив про ситуацію землі, після чого прийняв рішення про екстренну посадку в Красноярську. Після цього на борт піднялася поліція та зняла окупанта з рейсу.

Безумство на фоні війни