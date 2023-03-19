Ворог видихся по всій лінії фронту й може лише тиснути біля Бахмута й Авдіївки, – полковник ЗСУ
Росіяни не полишають надій окупувати український Донбас та поневолити місцеве населення. Загарбники могли досягти невеликого результату, змусивши ЗСУ відступити з Бахмута, але припустилися помилки.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, росіяни намагались наступати по лінії фронту у 200 кілометрів, що дуже виснажило їхні сили.
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Росіянам, як завжди, не вистачило мозку
Роман Світан зазначив, що наприкінці лютого та на початку березня 2023 Росія спробувала піти в наступ, але дуже сильно розтягнула лінію свого наступу, що призвело до нестачі ресурсів та виснаження її сил.
На думку полковника ЗСУ в запасі, якби російські війська сконцентрувались би на Бахмуті та Авдіївці, то мали б більші шанси на те, що командування ЗСУ ухвалило б рішення про відхід з цих міст.
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Був неграмотний підхід до використання сил та засобів, вони розтягнули наступальні дії на ширину фронту у 200 кілометрів від Вугледара до Куп'янська й практично видихлись по всій лінії фронту, – сказав Світан.
За словами військового експерта, тоді росіянам просто не вистачило мозку, а тепер вже пізно вдаватись до таких дій, бо все, що у них було – вони витратили. Рашисти можуть спробувати тиснути залишками своїх сил на Авдіївку, Білогорівку, Бахмут, Кремінну та, можливо, Куп'янськ.
"Вже немає чим їм виконувати такого роду атаки, а все, що ми зараз чуємо в інформаційному полі – це вже відголос їхніх бажань, які вони повинні були зробити декілька тижнів тому. Не дуже розумні у них командири й це для нас великий плюс", – підсумував військовий експерт.
Ситуація біля Авдіївки: останні новини
- Протягом 17 березня 2023 ворог намагався 21 раз атакувати позиції сил оборони в районі Авдіївки та Мар'їнки, проте всі ці спроби були успішно відбиті.
- 16 березня 2023 Росія здійснила 13 ракетних ударів по Авдіївці, в результаті чого був зруйнований під'їзд багатоповерхівки. Саме в цьому під'їзді не було мешканців, тому обійшлось без жертв.
- Попри намагання атакувати Авдіївку, за рік повномасштабної війни рашистам не вдалось захопити жодного метра промзони цього міста.