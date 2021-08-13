"П'яний, нажрався": російський окупант відкрив вогонь по своїх, загинули також цивільні

Російські найманці продовжують здійснювати злочини на Донбасі. При цьому, вони часто перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Українській розвідці напередодні вдалося отримати аудіозаписи перемовин окупантів. Вони розповідають, зокрема, про стрілянину із 7 загиблими.

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Стрілець був п'яним

Нещодавно проросійські бойовики на Донеччині влаштували бійку. У її ході один із них – Даниїл Цупрік – відкрив вогонь зі штатної зброї, а також застосував гранату.

Стрілець перебуває у розшуку. Він смертельно поранив 7 людей – 4 російських найманців та 3 місцевих мешканців.

В одному з оприлюднених аудіо, бойовик попереджає когось зі своїх знайомих, що інший російський найманець "зловив білку, лазить з автоматом й стріляє в усіх на своєму шляху".

Обурливі дії бойовиків на Донбасі