"Відповість на неповагу": Польща обурена реакцією російського посла щодо запрошення до МЗС
Джерело:Polsatnews
Днями під час масованої ракетної атаки по Україні російська ракета перетнула повітряний простір Польщі. МЗС країни викликало російського посла, однак той проігнорував таке "запрошення".
Кремлівські ЗМІ повідомляли, що посол Росії в Польщі наголосив, що не збирається відвідувати польське МЗС, куди його запросили через ракету, що порушила повітряний простір країни. За його словами, у Варшави не було "доказової бази".
Дивіться також У НАТО розглядають варіант збиття російських ракет біля своїх кордонів, – МЗС Польщі
Демонстрація неповаги
Очільник оборонного відомства Польщі заявив, що Польща збирається вжити заходів стосовно ситуації із послом Росії Сергієм Андрєєвим. Він не з'явився у міністерстві, щоб пояснити інцидент з російською ракетою, яка залетіла на територію країни.
Це вираження неповаги, і ми не можемо ставитися до цього байдуже,
– наголосив він.
За його словами, це не перший випадок, коли Польщі "доводиться стикатися з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів". Адже це далеко не вперше російська ракета перетинає повітряний простір цієї країни.
Польський міністр також зауважив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою російського посла Сергія Андрєєва. Вочевидь польській стороні таке зухвальство представника країни-агресорки не надто сподобалось.
"Ми постійно контактуємо з міністром закордонних справ, прем’єр-міністром, президентом і Бюро національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення громади, тому що це відповідь усієї польської держави", – зазначив посадовець.
Що відомо про порушення повітряного простору Польщі російською ракетою
- Під час масованої російської атаки України вночі 24 березня одна з ракет залетіла на територію Польщі та перебувала там 39 секунд. Зрештою російська ракета після цього повернулася на територію України, щоб завдати удару.
- У Польщі також заявили, що спостерігали вночі інтенсивну активність дальньої авіації Росії, пов'язану з завданням повітряних і ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України. Через це поляки мусили підіймати у небо свою авіацію.
- Того ж дня МЗС країни відразу відреагувало на порушення повітряного простору Польщі російської ракетою. Там наголосили, що вимагатимуть від Росії пояснень щодо чергового подібного інциденту.
- Радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєк наголосив, що Польща могла б збити російську ракету. Однак це б сталося за умови, що ця російська крилата ракета залетіла б далі в повітряний простір країни.