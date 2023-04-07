ЗСУ знищили ворожий Су-25 над Мар'їнкою: останні секунди польоту штурмовика

Українські військові 7 квітня знищили російський штурмовик Су-25 в районі Мар'їнки в Донецькій області. Російські війська штурмують місто вже кілька тижнів.

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України показало останні секунди російського Су-25 під Мар'їнкою.

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Сили ППО збили російський штурмовик

Черговий російський штурмовик Су-25 "Грач" був збитий на Донеччині підрозділом протиповітряної оборони однієї із військових частин Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Водночас українські воїни не уточнюють, яким типом ПЗРК було знищено російський літак.

Українські військові показали відео, як знищили Су-25

Таким чином, Росія вже втратила в Україні 307 літаків. Зокрема, Генштаб ЗСУ зранку 7 квітня інформував, що в Україні знищено 306 ворожих літаків.

Ліквідований над Мар'їнкою "Грач" став 307 літаком, який знищили Сили оборони України. Слід зазначити, що Росія до повномасштабного вторгнення в Україну мала 197 штурмовиків Су-25.

Що відомо про ситуацію у Мар'їнці

У Генштабі ЗСУ 7 квітня інформували, що на Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар'їнка Донецької області. При цьому в повідомленні мовиться, що ворог не мав успіху.

Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар'їнку, де за добу було відбито 19 ворожих атак.

Карта бойових дій в районі Мар'їнки в Донецькій області

Водночас ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Мар'їнка та Побєда.

Сили оборони знищили ворожий Су-24