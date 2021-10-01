Російський супермаркет у Чернівцях, проти якого виступав Данілов, закрили

Магазин російської мережі Mere у Чернівцях відкрили тиждень тому. Та 30 вересня стало відомо, що він "більше не працює".

Про це розповіли у місцевих ЗМІ. Нагадаємо, проти роботи Mere в Україні раніше висловлювався секретар РНБО Олексій Данілов.

Тут детальніше Данілов обіцяв закрити: російська мережа Mere запрацювала вже й у Чернівцях

Супермаркет Mere у Чернівцях закрили

Великий магазин мережі з Росії "Світлофор" під вивіскою Mere почав працювати у Чернівцях на вулиці Руській минулого тижня.



Світлина з відкриття магазину Mere у Чернівцях / Фото molbuk.ua

Але 30 вересня містяни зауважили, що на вході до супермаркету висить папірець із написом "Магазин зачинений. Більше не працює".



Магазин Mere у Чернівцях наразі не працює / Фото molbuk.ua



На дверях є напис "більше не працює" / Фото molbuk.ua

Наразі немає інформації, чи зачинився цей супермаркет назавжди, а чи тимчасово.

Коротко про скандал із супермаркетами Mere в Україні

Російська мережа магазинів Mere анонсувала відкриття низки своїх супермаркетів в Україні у червні 2021.

Керівництво держави обіцяло не допустити цього. Зокрема, у РНБО назвали навіть ідею таку "провокацією".

Далі був скандал у Миколаєві через те, що у місті запрацював магазин Mere.

Однак у серпні нові магазини мережі почали працювати у Нікополі та Павлограді у Дніпропетровській області.

У вересні секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов запевнив, що ці магазини "працювати не будуть".

на ринок України мережі займалося ТОВ "Альянстрейдсервіс", бенефіціаром якого є зареєстроване в Мінську ТОВ "НСК Трейд". Його власник – засновник російської мережі "Світлофор" Сергій Шнайдер.