У КНДР після візиту Шойгу прилетів російський військовий літак: ЗМІ з'ясували мету рейсу
Джерело:NK News
Російський військовий літак здійснив неоголошений рейс до КНДР через кілька днів після візиту глави міноборони Росії Сергєя Шойгу до Північної Кореї. Журналістам вдалося ідентифікувати літак, який за зовнішнім виглядом і розмірами збігається з Іл-62.
Російські та північнокорейські державні ЗМІ не повідомляли про цей рейс. За даними сайту відстеження польотів Flightradar24, Іл-62М ВПС Росії з реєстраційним номером RA-86559 вилетів з Москви в Пхеньян 1 серпня і прибув після 8 години ранку за китайським часом.
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Літак міг здійснювати певну форму передачі товарів або платежів
Аналіз NK News супутникових знімків Planet Labs показує літак, який за зовнішнім виглядом і розмірами збігається з Іл-62 перед терміналом міжнародного аеропорту Пхеньяна об 11:28 ранку 2 серпня.
Траєкторія польоту літака Іл-62М ВПС Росії / Фото NK News
Схожий на російський літак Іл-62М був припаркований перед терміналом аеропорту Пхеньяна / Фото NK News
У повідомленні йдеться про літак для VIP-пасажирів, який використовується для військових делегацій. Журналісти нагадують, що раніше цей літак доставляв заступника міністра оборони Росії Александра Фоміна та команду до Пхеньяна для військових переговорів у липні 2019 року.
Враховуючи тип літака, цей рейс навряд чи передбачав отримання або доставку основних систем озброєння. Однак NK News не виключає певну форму передачі товарів або платежів.
Аналітики припустили, що Кім Чен Ин і Шойгу могли укласти угоди щодо поставок зброї КНДР до Росії. У матеріалі йдеться, що рейс може бути пов'язаний із виконанням рекомендацій за підсумками візиту делегації Шойгу і, можливо, домовленостей, досягнутих із Кімом.
Росія сподівається на допомогу КНДР
- Росія через загарбницьку війну проти України опинилася в міжнародній ізоляції, тому шукає партнерів, які б надали їй військову допомогу.
- Так, наприкінці липня очільник російського міноборони Сергєй Шойгу прибув з візитом у КНДР. Там він зустрівся з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином.
- Шойгу заявив, що Москва та Пхеньян зміцнюють свої військові зв'язки. Він назвав Північну Корею важливим партнером Росії. Також Шойгу переконаний, що ці перемовини сприятимуть зміцненню взаємодії оборонних відомств обох країн.
- Раніше Держдепартамент США повідомляв, що Північна Корея передавала зброю ПВК "Вагнер" та іншим російським силам. Генсек НАТО Єнс Столтенберг теж підтвердив, що Північна Корея надавала підтримку Росії. За його словами, КНДР передавала Росії ракетні системи та снаряди.
- У США стверджували, що Росія хоче отримати запаси боєприпасів у Північної Кореї. В обмін країна-агресорка може запропонувати своє продовольство, якого у КНДР серйозна нестача.