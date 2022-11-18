Захотів політичного притулку: російський окупант після звірств у Бучі втік в Іспанію

18 листопада 2022 , 11:54
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Джерело:

The Guardian

Російський військовий Нікіта Чібрін попросив притулку в Іспанії. Його бригада причетна до звірств у Бучі, хоча сам окупант стверджує, що нібито був проти війни в Україні.

Окупант, бригаду якого звинувачують у воєнних злочинах у Бучі, попросив політичного притулку в Іспанії. Йдеться про 64 мотострілецьку бригаду збройних сил Росії.

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Російський військовий готовий надати свідчення

Солдат розповів, що дезертував зі своєї частини в Україні у червні 2022 року. Після цього він буцімто вирішив тікати з Росії.

Чібрін божиться, що говорив командирам про своє несприйняття війни ще 24 лютого. Та після цього його нібито зняли з посади механіка та змусили займатися ручною працею.

Вони погрожували мені в'язницею. Зрештою мої командири вирішили використати мене як прибиральника і вантажника. Мене відправили в тил,
– розповів Чібрін.

Він стверджує, що начебто непричетний до воєнних злочинів у Бучі, у яких звинувачують його підрозділ. Окупант переконує, за весь час війни не здійснив жодного пострілу.

Крім того, Чібрін каже, що готовий дати свідчення у міжнародному суді про все, що бачив в Україні.

"Мені приховувати нічого. Це злочинна війна, яку розв'язала Росія. Я хочу зробити все від мене залежне, щоб зупинити її", – сказав він.

Повідомляється, що втекти з Росії Чібріну допомогли правозахисники з проєкту Gulagu.net. За словами керівника Gulagu.net Владіміра Осєчкіна, окупант вже прилетів до Мадрида.

Від бригади, причетної до звірств у Бучі, нічого не залишилося

  • Жертвами російських звірств на Київщині стало понад тисячу мирних людей, яких окупанти катували та розстрілювали. Звірства росіян на Київщині спричинили жорсткіші санкції проти Кремля та посилили оборонну допомогу Україні.
  • Росія заперечує причетність до звірств та вважає, що докази нібито сфабриковані. По факту Кремль боїться відповідальності за свої дії.
  • На початку серпня з'явилася інформація, що від бригади росіян, яка чинила звірства в Бучі, майже нічого не залишилося.
  • Ймовірно, кремль сам підготував операцію знищення російських військових, які відповідальні за звірства у Київській області.

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Автор: Михайло Гема