Китай грає у свою гру, – Чаленко пояснив, чому Пекін продає Кремлю зброю
Пентагон повідомив, що починаючи з березня 2022 року, Китай продав Росії дрони і компоненти до них на суму понад 12 мільйонів доларів. У закупівлях брали участь не лише приватні, а й державні компанії.
Керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, чому Пекін допомагає Москві, але недостатньо для її перемоги у війні проти України.
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"По-перше, це чисто прагматичний інтерес з погляду заробітку. Вони дають це не безплатно. Це не допомога, а купівля", – констатував Чаленко.Зверніть увагу! Раніше OSINT-аналітики з агенції Molfar з'ясували, як Росія отримує китайські дрони. Один зі способів – створення компанії в іншій країні, яка на замовлення купує потрібні товари та передає їх країні-агресорці.
Сильна Росія невигідна Китаю
Пекін думає, що таким підсиленням Росії він послабить США, що геополітично має зіграти йому в плюс.
Водночас Китаю невигідно сьогодні надавати Росії остаточну перемогу. Він грає у свою гру, і сильна Росія йому теж невигідна,
– зазначив Чаленко.
Так, Китай хоче взяти з Росії максимум майже задарма, а також наростити частку свого бізнесу на внутрішньому російському ринку.
У яку гру грає Китай, допомагаючи Росії: дивіться відео 24 Каналу
Російсько-китайські відносини: останні новини
- Як відомо, 17 жовтня Владімір Путін приїздив до Китаю. Там президент Росії взяв участь у форумі "Один пояс, один шлях" і зустрівся із Сі Цзіньпіном.
- Раніше Китай звернувся до Москви щодо поглиблення взаємної торгівлі. Сторони провели переговори, за результатами яких ухвалили рішення про зміцнення "дружби".
- Аналітики ISW вважають, що зміцнення економічних зв'язків між Росією та Китаєм може вплинути на війну в Україні. Імовірно, поглиблення торгівлі охоплюватиме і товари військового призначення.