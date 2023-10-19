У Москві точно зважатимуть на Пекін: яка позиція Китаю щодо російсько-української війни

Китай розглядає російсько-українську війну через призму свого протистояння зі США. Саме тому Пекін не зацікавлений у перемозі Києва, адже сприйматиме її як перемогу американців.

Політолог Володимир Фесенко сказав 24 Каналу, що Сі Цзіньпін хоче, щоб зрештою були ослаблені і Росія, і Захід, особливо США. Кремль уже ослаблений настільки, що тепер оглядається на Пекін щодо різних питань, зокрема війни проти України.

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"У них достатньо серйозний вплив на Росію, не абсолютний, але вплив є. У Москві точно прислухатимуться до Пекіна", – переконаний Фесенко.

На його думку, зближення Китаю та Росії почалось ще до 24 лютого 2022 року. Імовірно, Путін поінформував Сі Цзіньпіна про свої плани щодо України, але той не поспішав і спостерігав.

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"Китай не всім задоволений. Іноді це виявляється публічно, наприклад заклики до Росії не використовувати ядерну зброю", – зазначив Фесенко.

Показово також те, що Китай дистанціюється від війни проти України. Ця війна створює чимало проблем для Пекіна:

порушує стабільність міжнародної торгівлі;

б'є по логістиці;

створює інфляційні процеси.

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