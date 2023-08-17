До якого наступу можуть готуватися росіяни: Світан назвав можливі напрямки
Наступної весни Росія може почати новий наступ. Країна-агресорка намагатиметься повернути втрачені цього року території.
Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, на яких напрямках можуть активізуватись російські окупанти.
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"Вони можуть готувати наступальні дії з відновлення сухопутного коридору до Криму або руху по Донбасу. Росіяни намагатимуться за весну і літо відновити втрачені цього року позиції", – зазначив Світан.
Через залежність від погодних умов активні бойові дії триватимуть лише до початку осені й відновляться наприкінці весни. Саме тоді росіяни можуть знову посунути територією України.
Яка ситуація з ресурсами
Для чергового наступу росіяни можуть зібрати близько 300-350 тисяч людей. Для цього влада спробує повторити торішній варіант мобілізації, хоча він може бути в усіченій формі.
Крім того, у країні-агресорці не збавляє темпів оборонпром.
"Але ще попереду пів року – багато чого може відбутися. Нам можуть передати ракети ATACMS і літаки F-16 – і тоді всі ці плани росіян порушаться", – констатував Світан.
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