Чи хоче Путін вийти з війни: Шейтельман оцінив заяви президента Росії

Владімір Путін не шукає способів завершити війну проти України. Президент Росії, навпаки, прагне максимально затягнути бойові дії.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман, коментуючи заяву міністра оборони Великої Британії. Грант Шеппс вважає, що Путін не може виграти війну і не знає, як з неї вийти.

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"У цілому відповідь на запитання про те, чи хоче Путін вийти з війни, досить однозначна – він зовсім не хоче з неї виходити. У нього немає жодного інтересу завершувати війну", – зазначив Шейтельман.

За його словами, про це свідчать усі останні заяви російського президента, зокрема на федеральних зборах. Постійний меседж Путіна полягає в тому, що "війна тепер завжди".

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Під час святкування так званого "приєднання" окупованих територій Дмітрій Мєдвєдєв сказав, що цей процес триватиме надалі. Вочевидь, ідеться про плани розширити зону так званої "СВО".

Шейтельман вважає, що варто обережно перекласти ці слова Мєдвєдєва і розіслати всім зацікавленим у "мирних переговорах" України та Росії. На Заході мають зрозуміти, що країна-агресорка не збирається згортати війну.

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