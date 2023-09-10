Це перша війна, де застосували абсолютно всі типи озброєнь, – Буданов
Під час російсько-української війни були застосовані всі типи озброєнь. Це стосується від підводних човнів до стратегічних бомбардувальників.
Про це заявив очільник ГУР МО України Кирило Буданов на щорічній зустрічі YES "Майбутнє вирішується в Україні", інформує 24 Канал. Він наголосив, що війна не пішла на користь путінському режиму – економіка не витримує.
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У війні застосували абсолютно всі типи озброєнь
Про яку ескалацію можна говорити, якщо задіяні абсолютно всі типи озброєнь: від підводних човнів до стратегічних бомбардувальників. Потрібно змінити логіку: не все в руках Російської Федерації, і не все в руках інших гравців на світовій арені, щось залежить і від нас,
– сказав Буданов.
Він зазначив, що війна не пішла на користь режиму Путіна. Так, фінанси Росії тримаються на запасах, а військова міць сильно втратила за час війни.
"Професійна армія, в загальному розумінні, закінчилася минулої осені. Нині вони воюють мобілізованими. Виробництво нової зброї і техніки на абсолютно недостатньому рівні", – підкреслив глава української розвідки.
Війна в Україні буде довготривалою
До речі, також Кирило Буданов поділився своєю думкою щодо термінів війни Росії проти України. Він не вважає, що війна в Україні буде довготривалою.
"Я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо насамперед щодо супротивника", – сказав Буданов.