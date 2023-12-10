Фінська поліція почала перевірку російського бойовика, якого суд вирішив не видавати Україні
Джерело:Yle
Поліція Фінляндії почала перевіряти російського бойовика, якого суд вирішив не видавати Україні. Мовиться про дослідчу перевірку щодо Яна Петровського, відомого також як Воїслав Торден.
Російського бойовика підозрюють у терористичних злочинах в Україні. Раніше Фінляндія відмовила Україні в екстрадиції Яна Петровського.
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Що відом про фінське розслідування
Центральна кримінальна поліція розпочала дослідчу перевірку щодо Воїслава Тордена, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні,
– заявили журналісти.
Вже найближчими днями заступник генпрокурора Юкка Раппе, ймовірно, вирішить, чи буде розпочато саме розслідування.
Журналісти зазначили, що рішення ухвалили на основі матеріалів, які надала українська влада. Там є:
- аргументи на користь екстрадиції Тордена в Україну,
- обґрунтування того, чому його підозрюють у терористичних злочинах в Україні.
Згідно з фінським законодавством, ймовірний злочин, скоєний за кордоном, може бути розслідуваний у Фінляндії, якщо це доцільно "в інтересах слідства і здійснення правосуддя".
Що цьому передувало
- 8 грудня фінський суд ухвалив рішення звільнити Яна Петровського та відмовити у його екстрадиції до України. Відмову аргументували умовами утримання в українських тюрмах. Зокрема, мовиться про те, що Європейський суд з прав людини визнав, що вони порушують третю статтю Конвенції з прав людини.
- Верховний суд Фінляндії заявив, що Тордену в Україні загрожуватиме поводження, яке принижує гідність.
- Українська сторона відреагувала на рішення фінського суду та заявила, що продовжуватиме шукати шляхи затримання цього підозрюваного.
- Щодо Яна Петровського відомо, то його затримали у серпні 2023 року у Фінляндії під іменем Воїслав Торден за порушення міграційного законодавства.
- В Україні його підозрюють у скоєнні терористичних злочинів протягом червня 2014 – серпня 2015 року у Луганській і Донецькій областях. Він перебуває у списку санкцій ЄС і США, адже війська Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич" мають зв'язки з вагнерівцями.
- Видання ВВС написало, що Петровський визнавав, що катував та розстріляв декількох полонених, а також він викладав фото та відео на тлі розстріляних бійців батальйону "Айдар" у Луганській області.