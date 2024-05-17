"Більше 100 БпЛА точно": в яких областях Росії лунали вибухи, які об'єкти зазнали атаки

В Росії цієї ночі було досить неспокійно – вибухи лунали у різних областях. Окупанти переконують, що збити цілі вдалось, але відео прильотів свідчать про інше. Цифра нібито "знищених" дронів – вражає.

Так, російські ЗМІ з посиланням на міноборони країни-агресора, пишуть станом на ранок 17 травня, що їх ППО знищили та перехопили 102 безпілотника над регіонами Росії у тому числі над захопленим Кримським півостровом та Кубанню.

Дивіться також Вибухи в росіян та окупованому Криму, відбита атака "Шахедів": хронологія 814 дня війни

Під атаку в Краснодарському краї та Криму потрапили:

НПЗ в Туапсі,

порт в Новоросійську,

термінал "Транснафта",

нафтовий термінал,

підстанція у Севастополі.

102 БПЛА та 6 морських дрони

У Міністерстві оборони Росії заявили, що вночі, 17 травня, нібито було знищено 102 безпілотники, якими Україна атакувала територію окупованого Криму та ще три російські області. Крім того, за даними оборонного відомства, було знищено 6 морських дронів у акваторії Чорного моря.

Зазначається, що сили ППО знищили:

51 БПЛА над територією Криму,

44 у Краснодарському краї,

6 — на Бєлгородщині

та ще 1 — у Курській області.

У Міноборони Росії також звітують, що в акваторії Чорного моря було нібито знищено 6 безекіпажних катерів.

Вибухи в Росії та Криму сьогодні: головне

Попередньо в оперативному штабі Краснодарського краю Росії повідомляли, що на території нафтопереробного заводу у Туапсинському районі "сталося займання через падіння безпілотників".

Також уночі про вибухи повідомляли жителі Новоросійська у Краснодарському краї Росії. Там ішлось про щонайменше 35 вибухів, а також звуки стрілянини. Очевидці бідкались, що у місті було чути сирени швидких та пожежних машин. А у районі морського порту виднівся дим, сам порт знеструмлений.

Також вночі 17 травня окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развозжаєв повідомляв, що російські сили ППО та флот у різних районах міста знищували безпілотні літальні апарати і безекіпажні катери в акваторії Чорного моря.

Цікаво, що через атаку дронів окупаційна влада Севастополя вирішила скасувати заняття у школах і дитсадках після нічної атаки на підстанцію, також повідомляють, що ввели "точкові" відключення світла.