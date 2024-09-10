Атака дронами по Росії, удари по інфраструктурних об'єктах України: хронологія 930 дня війни
Росія не відмовилася від своїх загарбницьких планів, водночас і сама зазнала болючих ударів 10 вересня. Наші захисники мужньо дають відсіч на різних напрямках фронту. 24 Канал збирає, що відомо про події 930 дня війни.
Уночі Росія була під ударом. Дрони завітали до багатьох областей, там спалахнули пожежі, зокрема і на паливних об'єктах.
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Що відбувається 10 вересня на фронті та що у світі пишуть про Україну
Окупанти завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 46 ударними БпЛА типу Shahed з Курська та Єйська. Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один – у напрямку Росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно, упали під впливом засобів РЕБ). Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях. Окрім того, що росіяни не припиняють обстріли, вони ще й тиснуть на людей на окупованих територіях. Наприклад, закривають заклади культури, а натомість обіцяють відкрити "клуби на колесах", які нічим не обладнані. А ще посилили перевірки на кордоні між "ЛНР" і Росією. Якщо мають інформацію, що особа бажає виїхати на підконтрольну уряду України територію – затримують на 10 діб для більш детальної перевірки. Намагаються утримати насильно, Російські військові поцілили в медичний заклад, дитячий садок, автомобільну парковку, житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 24 приватні будинки. Також окупанти пошкодили обладнання зв'язку, газопроводи та приватні автомобілі. Через російську агресію 5 людей дістали поранення, Пошкоджено 15 приватних будинків, багатоповерхівку, автівку, 2 ділянки газогону. Вночі 10 вересня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури Сумщини БпЛА типу "Шахед". Завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони області три ворожі безпілотники були знищені, Які російські регіони були під ударом 10 вересня: Столиця держави-агресорки відбивалася від атаки вночі, збили нібито 20 дронів. Утім, є пошкодження у трьох будинках, п'ятеро поранених і нібито одна загибла. Аеропорт Жуковський закрили, там був приліт. У Чорному морі фіксують один російський корабель-ракетоносій загальним залпом до 4 "Калібрів". На Черкащині пролунали вибухи через "Шахеди", працює ППО. Згодом стало відомо, що пошкоджено інфраструктурний об'єкт і будинки, є поранені.
Повітряні сили вночі збили 38 безпілотників
Ситуація на Луганщині
– повідомив Артем Лисогор.
Наслідки обстрілів Херсона
– написав Олександр Прокудін.
Був удар по об'єктах критичної інфраструктури - Сумська ОВА
– написали у відомстві.
Вночі російську територію атакували 144 безпілотники
Росіяни заявили про найбільшу атаку безпілотниками по Москві
Удар по Черкащині
Окупанти завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, 46 ударними БпЛА типу Shahed з Курська та Єйська.
Крім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один – у напрямку Росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно, упали під впливом засобів РЕБ).
Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.
Окрім того, що росіяни не припиняють обстріли, вони ще й тиснуть на людей на окупованих територіях. Наприклад, закривають заклади культури, а натомість обіцяють відкрити "клуби на колесах", які нічим не обладнані. А ще посилили перевірки на кордоні між "ЛНР" і Росією.
Якщо мають інформацію, що особа бажає виїхати на підконтрольну уряду України територію – затримують на 10 діб для більш детальної перевірки. Намагаються утримати насильно,
Російські військові поцілили в медичний заклад, дитячий садок, автомобільну парковку, житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 24 приватні будинки. Також окупанти пошкодили обладнання зв'язку, газопроводи та приватні автомобілі. Через російську агресію 5 людей дістали поранення,
Пошкоджено 15 приватних будинків, багатоповерхівку, автівку, 2 ділянки газогону.
Вночі 10 вересня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури Сумщини БпЛА типу "Шахед". Завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони області три ворожі безпілотники були знищені,
Які російські регіони були під ударом 10 вересня:
Столиця держави-агресорки відбивалася від атаки вночі, збили нібито 20 дронів. Утім, є пошкодження у трьох будинках, п'ятеро поранених і нібито одна загибла.
Аеропорт Жуковський закрили, там був приліт.
У Чорному морі фіксують один російський корабель-ракетоносій загальним залпом до 4 "Калібрів".
На Черкащині пролунали вибухи через "Шахеди", працює ППО. Згодом стало відомо, що пошкоджено інфраструктурний об'єкт і будинки, є поранені.