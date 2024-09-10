Атака дронами по Росії, удари по інфраструктурних об'єктах України: хронологія 930 дня війни

Росія не відмовилася від своїх загарбницьких планів, водночас і сама зазнала болючих ударів 10 вересня. Наші захисники мужньо дають відсіч на різних напрямках фронту. 24 Канал збирає, що відомо про події 930 дня війни.

Уночі Росія була під ударом. Дрони завітали до багатьох областей, там спалахнули пожежі, зокрема і на паливних об'єктах.

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Що відбувається 10 вересня на фронті та що у світі пишуть про Україну