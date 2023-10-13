Увійде в історію як трагічна фігура для росіян: які можливі наслідки дій Путіна

У ГУР зазначили, що Кремль невдовзі шукатиме вихід для закінчення війни в Україні. А процеси, які відбуваються в Росії можуть закінчитися катастрофою.

Офіцер ЗСУ Тарас Березовець сказав 24 Каналу про те, що важко уявити, що саме може спровокувати всередині Росії катастрофічні процеси. Адже вона є країною з непередбачуваним минулим.

Читайте також Бензоколонка без пального та рубль, що стрімко падає: як Росія загнала себе в економічну пастку

Наступник Путіна позбуватиметься його спадку

Росіяни дуже люблять переписувати власну історію на догоду тому, хто прийшов до влади. А тому можна тільки уявити, якими словами будуть описувати епоху правління Владіміра Путіна його наступники.

"Тим більш, хто б не прийшов до влади в Росії, він у будь-якому випадку буде позбуватися спадку Путіна. А він увійде в історію як трагічна фігура для росіян. Адже Путін закінчить амбіції Росії повернутися до статусу наддержави. І врешті решт за свого життя або після смерті призведе до розпаду цієї держави та до громадянської війни", – наголосив Березовець.

Які можливі наслідки для Росії від дій Путіна: дивіться відео

Все може розвалитись

Водночас горизонт прогнозів щодо катастрофічних процесів в Росії достатньо складний для передбачування.

В цьому сенсі варто згадати липень 1991 року, коли тодішній президент США Джордж Буш-старший виступав у Верховній Раді УРСР та категорично закликав утриматися "самовбивчого націоналізму" на догоду тодішньому президенту СРСР Михайлу Горбачову, якого Білий дім тоді всіляко підтримував. А в серпні після путчу Радянський Союз де факто припинив своє існування.

"Тому в Росії сьогодні все може виглядати стабільно та передбачувано, але потім трапляється заколот Євгенія Пригожина. Хто міг його передбачити? Мабуть, тільки спецслужби, які мали доступ. І це демонструє всю гнилість цієї країни, а також те, що в Росії все може розвалитись за лічені дні", – відзначив Тарас Березовець.

Що відбувається в Росії

Рамзан Кадиров вирішив вчинити "подарунок" Путіну на день народження 7 жовтня, зробивши абсурдну заяву. Він запропонував скасувати вибори президента Росії. Також він запропонував ще один варіант – якщо вибори відбудуться, на них має висунутись лише один кандидат. У будь-якому варіанті Кадирова Путін залишиться при владі в Росії.

Водночас Путін планує не тільки залишитись при владі, але й, за інформацією Інституту вивчення війни, продовжити воювати. Для цього він запровадив масштабну військову реформу передавши до складу Ленінградського військового округу 4 регіони Північного флоту – Республіку Комі, Архангельськ та Мурманську область, а також Ненецький автономний округ. Це свідчить про те, що Росія веде підготування до ймовірної війни з країнами Балтії та НАТО.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що Росії вистачить 5 років, щоб підготуватись до можливого вторгнення. Адже до війни в Україні Путін збирав ресурси протягом 10 років, з 2014-го. На це він витрачав увесь військовий бюджет. А зараз цей бюджет Росія збільшила удвічі.