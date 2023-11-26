Росію масовано атакували дрони-камікадзе: у ГУР МО підтвердили причетність
У ніч на 26 листопада Росію масовано атакували дронами-камікадзе, вибухи лунали у кількох регіонах країни. Окупанти традиційно заявили, що нібито усе "успішно збили", втім, подробиці нічної атаки повідомляють неохоче.
Як повідомили джерела 24 Каналу у розвідці, до тривожної ночі у Росії причетне Головне управління розвідки. До слова, окупанти назвали цю атаку однією з наймасованіших.
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Згідно з повідомленнями росіян, під атакою опинилися Московська, Тульська, Калузька, Брянська та Смоленська області. У російському міноборони ж, традиційно, заявили про "успішне відбиття атаки".
Спочатку окупанти заявили, що нібито збили 11 БпЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей. На ранок у російському міноборони повідомили, що збили ще 9 дронів.
Хоча пропагандисти й заявляють про буцімто успішну роботу "пе-ве-о", проте кадри з наслідками нічної атаки доводять зовсім інше. У Росії ретельно приховують реальні наслідки й вкотре створюють "сюжет" про "велич" так званої "другої армії світу".
Росію масовано атакували дрони: що відомо
- Міноборони країни-агресора заявило, що у ніч на 26 листопада Росію масовано атакували дрони-камікадзе. За їхніми словами, системи "пе-ве-о" збили понад 20 дронів.
- Втім, все не так успішно, як заявляють пропагандисти. Один з безпілотників влучив у багатоповерхівку у Тульській області. І поки місцева влада заявляє, мовляв, серйозних пошкоджень немає, російські телеграм-канали публікують наслідки атаки й стверджують про серйозні руйнування. Крім того, через безпілотники у Москві призупинили роботу два московські аеропорти: Внуково та Домодєдово. Там літаки перебували в зоні очікування.
- На ранок в Тульській області знову заявили про атаку безпілотників. Російське міноборони традиційно повідомило про ліквідацію 2 БпЛА, проте місцеві жителі стверджують, що бачили у небі щонайменше 5 – 6 дронів.
- Російські ЗМІ заявляють, що нині у Тульській області працюють фахівці, які мають встановити, що за безпілотники їх атакували. Територію біля багатоповерхівки на Новомосковській вулиці у Тулі наразі оточили й нікого не підпускають.