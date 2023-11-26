Росію масовано атакували дрони-камікадзе: у ГУР МО підтвердили причетність

У ніч на 26 листопада Росію масовано атакували дронами-камікадзе, вибухи лунали у кількох регіонах країни. Окупанти традиційно заявили, що нібито усе "успішно збили", втім, подробиці нічної атаки повідомляють неохоче.

Як повідомили джерела 24 Каналу у розвідці, до тривожної ночі у Росії причетне Головне управління розвідки. До слова, окупанти назвали цю атаку однією з наймасованіших.

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Згідно з повідомленнями росіян, під атакою опинилися Московська, Тульська, Калузька, Брянська та Смоленська області. У російському міноборони ж, традиційно, заявили про "успішне відбиття атаки".

Спочатку окупанти заявили, що нібито збили 11 БпЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей. На ранок у російському міноборони повідомили, що збили ще 9 дронів.

Хоча пропагандисти й заявляють про буцімто успішну роботу "пе-ве-о", проте кадри з наслідками нічної атаки доводять зовсім інше. У Росії ретельно приховують реальні наслідки й вкотре створюють "сюжет" про "велич" так званої "другої армії світу".

Росію масовано атакували дрони: що відомо