Росію "поставили до відома": в ООН дозволили рух зерновим коридором на 31 жовтня

Україна, Туреччина та ООН домовилися про рух зерновозів на 31 жовтня. Раніше Росія заявила, що зупиняє "зернову угоду" через вибухи в Севастополі.

Країни узгодили рух 16 кораблів зерновим коридором у Чорному морі. Такого рішення досягли 30 жовтня.

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12 кораблів рухатимуться на вихід, а 4 – на вхід. Наразі зерновози перебувають у територіальних водах Туреччини. Вони застрягли там після того, як Кремль вирішив зупинити дію угоди.

Додамо, що Україна, Туреччина та ООН погодилися провести інспекції 40 кораблів, які мають відправитися. Росію про це також сповістили.

Згідно з процедурами, усі учасники координують роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами, щоб забезпечити безпечний прохід комерційних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи,

– наголосили в ООН.

Як відреагували у Росії

Наразі офіційної реакції держави-агресорки на цю інформацію немає. Однак російські ЗМІ з посиланням на джерела в Кремлі повідомили, що "схвалені без Росії рішення ні до чого не зобов'язують". Що це означає – невідомо. Пропагандисти припускають, що Кремль: