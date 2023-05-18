Треба прискорити поразку Росії: як на це вплине визнання її державою-терористкою

У Вашингтоні вперше обмовилися про визнання Росії державою, що спонсорує тероризм. І дискусія щодо цього значно активізувалася. Американські ЗМІ припускають, що буде далі. Але це вже гарний початок для того, аби країні-агресорці додалося ще більше проблем.

Це 24 Каналу прокоментував політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він пояснив, чому саме зараз треба визнати Росію терористкою.

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Країни боятимуться санкцій

Статус держави-терористки може значним чином вплинути на торговельні відносини Росії з іншими державами. Пострадянські країни почнуть побоюватися санкцій, які від США будуть значно серйознішими, відзначив Тизенгаузен. До того ж офіційне визнання терористкою неабияк вплине репутаційно.

"Всі компанії, які співпрацюватимуть з Росією, або державними компаніями, де є капітал, розумітимуть: вони співпрацюють зі спонсорами тероризму. Потім ніхто нікого не буде попереджати ще раз", – сказав політтехнолог.

Він додав, що це поки дискусія, яка триває вже понад рік. Але ухвалити необхідне рішення варто саме зараз.

Щоб прискорювати поразку Росії, треба визнавати її спонсоркою тероризму. Бо саме зараз це завдає їй економічних збитків. Потім це вже буде нелогічно,

– пояснив Тизенгаузен.

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Зазначимо, питання визнання Росії державою-терористкою порушили під час слухань у комітеті Сенату США щодо Китаю 16 травня. Між державним секретарем Ентоні Блінкеном та сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом розгорілася дискусія, де останній наполягав на необхідності закріплення за Росією відповідного статусу.

Грем пояснив це можливістю утримати зокрема Китай від надання окупантам зброї. Блінкен зазначив, що вже запроваджені санкції змогли стримати Китай від військової підтримки Кремля, але водночас не заперечив визнання Росії державою-терористкою.

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