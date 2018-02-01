Роскомнадзор вимагає в українського сайту зняти інформацію про жахіття злочинів російської армії

Доступ до значної частини українських сайтів закритий у Росії рішенням Роскомнадзору. Однак представникам країни-агресора цього видається замало, і вони вимагають, щоб українські сайти зняли інформацію, яка їх не влаштовує.

Цього разу до редакції видання "Главком" прийшов лист від Роскомнадзору. У ньому вимагають зняти матеріал на сайті за 2014 рік, де автор описує жахіття, які творить російська армія на окупованих територіях.

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При цьому Роскомнадзор посилається на рішення російського суду за 2016 рік. І вимагає поінформувати їх про зняття цього матеріалу.

"Відповісти як завжди? Чи проявити толерантність до колишніх "братів наших менших"? – задається питанням керівник проекту "Главком" Віктор Шлінчак.