Має поважні відзнаки: на фронті загинув командир відділення спецпризначенців Ростислав Карий
Джерело:Барська міська рада
Україна, на жаль, втратила ще одного Героя. На фронті загинув командир відділення спецпризначенців Ростислав Карий.
Він віддав своє життя у бою з окупантами 21 травня. Ростислав Карий був родом з Вінниччини.
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Що відомо про загиблого воїна
21 квітня загинув молодший сержант Ростислав Карий. Він був командиром 2 відділення спеціального призначення 1 групи спеціального призначення 1 роти спеціального призначення.
Справжній воїн, справжній чоловік, один із найкращих синів своєї держави… Страшна чорна звістка про смерть військовослужбовця спустошила і розбила наші серця. У невимовній скорботі й розпачі від непоправної трагедії всі, хто його знав, любив і поважав,
– написали у Барській міській раді.
Ростислав був учасником АТО, служив у президентському полку спеціального призначення.
З початку повномасштабного вторгнення пішов у територіальну оборону Києва, проводив зачистку в Бучі та Ірпені, після чого був направлений на оборону Херсону, а далі – до Харківської області на Бахмутський напрямок.
Ростислав має нагороду президента України за участь в АТО та відзнаки за зачистку Бучі та Ірпеня.
Загинув молодший сержант Ростислав Карий / фото Барська міська рада
Болючі втрати України
- Нещодавно на фронті загинув український військовий Юрій Юхимюк, який родом з Волині. Йому було лише 25 років.
- На Бахмутському напрямку загинув єдиний син відомої львівської журналістки Олени Чернінької. Михайло-Віктор до останнього подиху захищав Україну.
- Також загинув талановитий лікар та військовий медик Олександр Ірклієнко. Відомо, що Олександр був старшим лейтенантом медичної служби та відомим на всю Львівську область лікарем-онкологом.
- Окрім цього, на Бахмутському напрямку загинув ветеран армії Сполучених Штатів – Ніколас Меймер. Йому було лише 45 років.