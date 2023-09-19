Перевели в режим донора: чи можливо відновити пошкоджене російське судно "Ростов-на-Дону"
Внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Севастополі був пошкоджений підводний човен "Ростов-на-Дону". ЗСУ завдали серйозних ударів по суднах окупантів. Відновити човен можна буде через кілька місяців або років, але він вже ніколи не зможе виконувати бойові завдання повною мірою.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, росіянам буде економічно не вигідно відновлювати човен "Ростов-на-Дону".
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Відновлювати не вигідно
Роман Світан зазначив, що судно "Ростов-на-Дону" витримує тиск на максимальній глибині у 300 метрів. Це дуже великий тиск, тому внаслідок будь-яких внутрішніх пошкоджень човен практично неможливо відновити. Економічно невигідно його відновлювати. Краще розібрати судно та перевести у режим донора.
У росіян поки є 5 суден у тому районі, всього їх було 6. Два судна пішли з Чорного моря, зараз вони у районі Сирії у Середземному морі. А 4 судна залишилося у Чорному морі. Одне ми перевели у режим донора. Думаю, його нирки підійдуть іншим суднам. Напевно, у такому режимі його будуть використовувати. Відновлювати навряд чи будуть,
– пояснив він.
Світан про пошкоджений човен "Ростов-на-Дону": дивіться відео
Ураження суден окупантів у Севастополі: головне
- Уночі 13 вересня у Севастополі пролунали щонайменше сім вибухів. Гучні вибухи лунали в районі Південної бухти в районі судноремонтного заводу. Міністерство оборони Росії заявило про пошкодження внаслідок нічного удару двох своїх кораблів, які перебували на ремонті на заводі в Севастополі в окупованому Криму.
- У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили інформацію про ураження російських суден. Водночас у ГУР не уточнили, про який саме тип суден мовиться. Водночас у мережі писали, що буцімто було уражено великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону". Унаслідок удару вони спалахнули. Обидва судна перебували на ремонті в сухому доці.
- Також джерела у розвідці інформували, що, окрім плавзасобів, внаслідок удару є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в Севастополі, зокрема обладнання.
- Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що після згарища великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" перетворились фактично на деталі та більше не можуть бути використані повноцінно як учасники чорноморського флоту Росії.
- За її словами, ураження суттєві. Саме тому навряд чи можливе швидке відновлення. Крім того, потужності, на яких ремонтували "Мінськ" і "Ростов" – також дуже суттєво пошкоджені на судноремонтному заводі.