Перевели в режим донора: чи можливо відновити пошкоджене російське судно "Ростов-на-Дону"

Внаслідок вибухів у тимчасово окупованому Севастополі був пошкоджений підводний човен "Ростов-на-Дону". ЗСУ завдали серйозних ударів по суднах окупантів. Відновити човен можна буде через кілька місяців або років, але він вже ніколи не зможе виконувати бойові завдання повною мірою.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, росіянам буде економічно не вигідно відновлювати човен "Ростов-на-Дону".

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Відновлювати не вигідно

Роман Світан зазначив, що судно "Ростов-на-Дону" витримує тиск на максимальній глибині у 300 метрів. Це дуже великий тиск, тому внаслідок будь-яких внутрішніх пошкоджень човен практично неможливо відновити. Економічно невигідно його відновлювати. Краще розібрати судно та перевести у режим донора.

У росіян поки є 5 суден у тому районі, всього їх було 6. Два судна пішли з Чорного моря, зараз вони у районі Сирії у Середземному морі. А 4 судна залишилося у Чорному морі. Одне ми перевели у режим донора. Думаю, його нирки підійдуть іншим суднам. Напевно, у такому режимі його будуть використовувати. Відновлювати навряд чи будуть,

– пояснив він.

Світан про пошкоджений човен "Ростов-на-Дону": дивіться відео

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