У Ростові-на-Дону палає будівля прикордонслужби ФСБ: перед займанням прогримів вибух

У Ростові-на-Дону загорілась будівля Прикордонного управління ФСБ у Ростовській області. Очевидці повідомляють, що перед пожежею нібито було чути звук вибуху.

Очевидці повідомляють про величезний стовп диму, який здіймається над містом. Російські ЗМІ поки не назвали остаточної причини займання. 24 Канал зібрав усе, що відомо.

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Що сталось

За попередніми даними, причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління. Наразі всередині будівлі триває пожежа.

У Ростові-на-Дону пожежа у прикордонній службі ФСБ: відео

Російські ЗМІ повідомляють з посиланням на пресслужбу ГУ МНС у Ростовській області про те, що на місце події виїхали надзвичайники.

Очевидці повідомляли, що спершу чули вибух: відео

Внаслідок вибуху є постраждалі

Площа пожежі сягнула 800 квадратних метрів. РосЗМІ повідомляють, що пожежникам необхідний бронезахист, щоб захиститися від осколків, які летять під час вибухів.

Оскільки в районі пожежі в будівлі ФСБ досі чути вибухи, ймовірно, це можуть вибухати боєприпаси.

"Цегляна будівля складу повністю у вогні. Причини вибуху невідомі", – йдеться у повідомленнях ЗМІ.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що внаслідок інциденту постраждали щонайменше двоє людей.

Причина пожежі

Зрештою повідомили й причину займання та подальшого вибуху в прикордонному управлінні ФСБ по Ростовській області. Кажуть, сталось займання електропроводки.

Мовляв, вогонь з кабелю перекинувся на місткості із пально-мастильними матеріалами і співробітники не змогли загасити це самотужки.

Пожежі в Росії часте явище

Вчора, 15 березня, в Керчі сталася пожежа на території колишнього залізорудного комбінату. Раніше в Підмосков'ї пожежа спалахнула на складі, вона поширилася на площі понад 4 тисячі квадратних метрів.

Також у Росії все частіше скаржаться на "невідомі літальні апарати". Нещодавно у небі над Москвою помітили 3 "невідомі" безпілотники, які вели спостереження за військовою частиною.

Раніше пропагандистські ЗМІ повідомляли про БпЛА, який впав недалеко від об'єкта "Газпрому".

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