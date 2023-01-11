Польща передає ЗСУ роту танків: пояснюємо, скільки "Леопардів" відправиться в Україну

Польща надасть Україні роту танків Leopard 2. Це відбудеться в межах міжнародної коаліції.

Президент України Володимир Зеленський 11 січня прибув з робочим візитом до Львова, де зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою, пише 24 Канал.

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Скільки танків нададуть Україні

Під час зустрічі Анджей Дуда заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції. Президент Польщі також закликав інші країни Північноатлантичного альянсу до активнішої підтримки України у протистоянні російському вторгненню.

Зазначимо, що танкова рота ЗСУ складається з десяти танків: один танк управління і три взводи по три танки. Така ж кількість і в танковій роті російської армії.

Скільки саме танків відправить Варшава – невідомо. Оскільки за стандартами НАТО рота містить 14 одиниць.

Що відомо про танки Leopard

Україна особливо зацікавлена в отриманні танків Leopard. В Європі їх понад 2000 одиниць і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Однак для реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.

Leopard 2 – німецький основний бойовий танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу. Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році. З того часу танк зазнав значної кількості модернізацій.



Під час навчать НАТО "Франконський щит", 1986 / Arne Schambeck

Leopard 2 має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць. Основним його обладнанням є електрогідравлічний стабілізатор WNA-H22, комп'ютер керування вогнем, лазерний далекомір, датчик вітру, перископ загального призначення EMES 15, панорамний перископ PERI R17, баштовий приціл FERO Z18 тощо.

Зустріч президентів у Львові: головне

Президенти Польщі та Литви зустрілися у Львові з президентом України Володимиром Зеленським. Там вони підписали спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

, що Люблінський трикутник – це тристоронній регіональний альянс між Литвою, Польщею та Україною, який заснували у липні 2022 року. В межах цього формату міністри закордонних справ трьох країн повинні проводити регулярні зустрічі, зокрема під час багатосторонніх заходів і за участю обраних партнерів.

Президент Литви Гітанас Науседа також оголосив про надання Україні зенітних систем і засобів протиповітряної оборони в межах військової допомоги.