Змучені очікуванням контрнаступу, – Гуменюк сказала, чи підтягує Росія війська на Південь

Серед російських військових, які перебувають на Півдні України, почастішали випадки дезертирства. Їхній морально-психологічний стан на низькому рівні. Відбувається ротація.

Для того, аби стримувати панічні настрої росіян, на Південь відправляють кадирівські війська. Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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Дезертирство та психологічне виснаження росіян

Росіяни постійно намагаються розвідувати ситуацію, яка зараз склалася на підконтрольних Україні територіях. Зокрема через те, що з кожним днем наближається контрнаступ ЗСУ.

Однак попри напружену ситуацію на Півдні зараз там не спостерігається додаткове підвезення російських військових.

Йде ротація. Вони привозять нові підрозділи на Південь для відновлення. А з Півдня перекидають їх на Схід, там, де зараз найзапекліші бої. Єдиною відмінністю останніми днями є фігурування нових підрозділів кадирівців,

– зауважила Наталія Гуменюк.

Однак зазвичай "тік-ток війська" підтягують, коли у загального війська Росії відчутно знижується та страждає морально-психологічний стан. Кадирівці намагаються стримувати панічні настрої для того, щоб окупанти не розбіглись.

"Настрої дезертирства і пошуку здачі в полон – дуже потужні. Повторюється ситуація, яка була на правому березі, коли вони боялися навіть не самого контрнаступу, а були змучені очікуванням цьому контрнаступу", – зазначила речниця ОК "Південь".

Зараз у російських військових високий рівень морально-психологічного виснаження. Кадирівцями намагаються розв'язати цю проблему.

Щобільше, евакуація, яку ворог оголосив для місцевого населення, стала такою собі шпаринкою для дезертирів. Військові намагаються переодягнутися в цивільний одяг та розчинитися в натовпі тих, кого евакуюють.

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