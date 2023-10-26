Для повноцінних ротацій потрібно мати набагато більші Збройні Сили, – Рахманін

На сьогодні в Україні фізично немає можливості для того, щоб ротувати бригади повноцінно, як це відбувалося в умовах АТО, ООС. Для цього треба мати набагато більші Збройні Сили.

Україна зараз не в змозі цього потягнути. Про це заявив народний депутат та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін.

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У нас фізично немає можливості для того, щоб ротувати бригади повноцінно, як це відбувалося в умовах АТО, ООС. Для цього треба мати набагато більші Збройні сили. Ми зараз не в змозі цього потягнути просто,

– заявив Рахманін.

Він пояснив, що в Україні бригади дуже рідко виводяться кудись далеко. Зазвичай вони відводяться на два-три тижні у другу чи в третю лінію, де вони просто видихають, поповнюють мінімально особовий склад, озброєння, і знову виводяться на лінію бойового зіткнення.

На сьогодні не вистачає мобілізаційного ресурсу.

"Ми можемо створити певний мобілізаційний ресурс – ще одну бригаду (мотопіхотну, механізовану чи, наприклад, десантно-штурмову). А озброювати її чим? А вишколювати її як і коли, і ким?" – зазначив нардеп.

Рахманін додав, що у першій половині 2022 року серед тих, хто потрапив до Сил оборони, було близько 400 тисяч добровольців. Це – величезна цифра.

Це – неймовірна цифра. Але, за великим рахунком, всі, хто хотів добровільно піти, вони вже закінчилися,

– підкреслив депутат.

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Рахманін раніше заявив, що Україна могла б мобілізовувати не лише до лав ЗСУ. Також можна було б набирати людей на підприємства військово-промислового комплексу.

Так, нардеп міркує над тим, щоб подати цю законодавчу ініціативу. Водночас він "не має особливих надій, що це з розумінням зустрінуть".