Це військова таємниця, – Березовець про можливості росіян атакувати фронт роєм "Ланцетів"

Росіяни на телебаченні показали сюжет про нову розробку. Дрони "Ланцет" тепер можуть літати роями і завдавати ударів, а керує ними нейромережа. Хоча цей матеріал може бути ворожим ІПСО, однак виключати імовірність, що такі розробки проводяться в Росії, не можна.

Такою думкою поділився з 24 Каналом офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зазначивши, що не є спеціалістом у цій сфері і не може дати кваліфіковану відповідь, як швидко росіяни можуть реалізувати план масових запусків дронів. Проте, знаючи ситуацію на фронті, може припустити, що вони шукають можливість здійснювати подібні масовані атаки.

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Перенавчають на операторів дронів

Відомо, що окупанти збільшили заводське виробництво дронів, яке здійснюють як державні корпорації, так і приватні стартапи. Вони виготовляють велику номенклатуру дронів – ударних та розвідувальних.

В Росії постійно збільшуються виробництва подібного типу, які вони перейняли у нас,

– наголосив офіцер ВСУ.

Подібна масова атака вимагає серйозної синхронізації зусиль та вмінь російських операторів. Треба визнати, в Росії зараз є достатньо кваліфікованих операторів, які можуть проводити операції з ліквідації і особового складу, і бронетехніки.

"Навчанням спеціалістів в Росії відбувається на державному рівні. Цілеспрямовано там набирають на курси росіян, які мають технічну освіту, IT-спеціалізацію, і перенавчають їх на операторів дронів", – підкреслив він.

Росія – маніакальна країна

Про подібну розробку ворога зазначала волонтерка Марія Берлинська. За її словами, росіяни автоматизуватимуть свої системи керування дронами та будуть "рухатися в сторону "роїв дронів". Берлінська зазначила, що коли дрони будуть летіти тисячами, українські військові будуть змушені "відступати на десятки кілометрів за лічені тижні".

Водночас потрібно зважати на те, що поява таких сюжетів – це пропаганда. Якби все, що показали, було правдою, на думку Березовця, ця інформація була б засекречена. Росія – маніакальна країна, де утаємничують все, що тільки можна. Якщо у відкритому доступі з'являється подібний сюжет, то швидше за все він є частиною ІПСО. Її мета – залякати і посіяти панічні настрої серед українців.

"Все це військова таємниця, і ніхто не буде навмисно розголошувати подібні плани. Ми ж не розповідаємо про наші розробки – даємо інформацію дуже дозовано. А наш ворог несподівано все детально показав. Тому варто ставиться до цієї інформації з певною пересторогою", – зазначив Тарас Березовець.

Що відомо про ворожі дрони "Ланцет"