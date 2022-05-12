Розбір завалів у Маріуполі очікувано перетворився на грабіж майна місцевих
Джерело:Петро Андрющенко
Росіяни після того, як вщент зруйнували Маріуполь та вбили понад 20 тисяч місцевих жителів, цинічного грабують майно людей. Окупанти витягують речі маріупольців з-під завалів.
Мародерство – невіддільна риса росіян, – Андрющенко
Про цинічні вчинки росіян розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своїх соціальних мережах. Він повідомив, що робітники МНС Росії розбирають завали у Маріуполі.
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За словами Андрющенка, розбір завалів знищених будинків у Маріуполь очікувано перетворився на розбір запасів маріупольців.
Росіяни грабують маріупольців / Фото з телеграму Андрющенка
Радник Вадима Бойченка зазначив, що співробітники МНС Росії прибирають майно маріупольців, яке залишилось у домівках та квартирах.
Працівники МНС Росії грабують маріупольців / Фото з телеграму Андрющенка
Він також повідомив, що місцеві мешканці відмовляються співпрацювати з окупантами. Через це, як припустив Андрющенко, росіянам дозволили грабувати майно людей.
Мародерство – невіддільна риса росіян. Маріупольці й далі відмовляються працювати над збиранням трупів. Мабуть, тому МНС Росії дало добро на таку собі премію нашим коштом,
– написав радник мера Маріуполя.
Росіяни розбирають завали в Маріуполі й грабують майно людей / Фото з телеграму Андрющенка
Зауважимо, що в Запорізькій ОВА також повідомляли, що російська окупаційна влада пропонувала місцевим мешканцям пайки за розбір завалів у Маріуполі.
Останні новини з Маріуполя
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- Натомість там продовжують перебувати поранені українські військові. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук інформувала, що на "Азовсталі" сотні поранених українських воїнів.
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