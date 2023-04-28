Лише абсолютне зло може коїти такий терор: звернення Зеленського в день масованого удару

Сили оборони продовжують героїчно стримувати російських окупантів. Ввечері 28 квітня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення до українців.

Зокрема, глава держави розповів про останні цинічні російські атаки по Умані та Дніпру, повідомляє 24 Канал.

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Президент розповів, що відбувається в Умані та Дніпрі

Зеленський зазначив, що весь день тривав розбір завалів в Умані – у місці влучання російської ракети. Станом на 22:00 відомо вже про 23 загиблих, серед них – 4 дітей.

Мої співчуття рідним і близьким… Усім, хто був урятований – мешканцям цього будинку, сусідніх будинків, які зачепило, на жаль, вибуховою хвилею, – надається необхідна допомога. Я дякую кожному й кожній, хто взяв участь у рятувальній операції та підтримує врятованих людей,

– заявив президент.

За його словами, окупанти випустили ракету по Умані, по місту, яке абсолютно мирне, відоме всьому світу тим, що приймало щорічно десятки тисяч паломників-хасидів.

"Тільки абсолютне зло може коїти такий терор проти України. На Дніпропетровщині внаслідок сьогоднішнього ракетного удару загинули 2 українки. Мати й донька. Ольга, 92-й рік народження, і Вероніка, 20-й рік народження. Ще й трьох років цій дитині не виповнилось! Вічна пам'ять!.. Співчуття родині, співчуття близьким", – зазначив український лідер.

Повітряним силам вдалося збити більшість російських ракет – 21 із 23. Глава держави наголосив, що якби не це, Росії вдалося б забрати значно більше життів.

Нова масована атака знову доводить, що зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю – ППО, сучасною авіацією, без якої не буває повністю ефективної ППО, артилерією, бронетехнікою.

"Все, що необхідно, щоб дати безпеку нашим містам, нашим селам як у тилу, так і на передовій. Щоб повернути безпеку і нашим людям, які поки що, на жаль, на окупованій території. Тимчасово. Нікого не можемо залишити під владою російського зла",- підкреслив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

Зауважте Зеленський зустрівся з президентом Чехії – відставним генералом НАТО та лідеркою Словаччини

Зеленський зустрівся з президентами Чехії та Словаччини

Президент розповів, що сьогодні в Києві з візитом були президенти Словаччини та Чехії.

Ми говорили саме про те, як дати захист усім нашим людям, прискорити відновлення миру й порядку на всій землі. Я подякував Словаччині і Чехії за підтримку: за надану зброю, політичну та санкційну допомогу, за підтримку людей, які отримали прихисток у словацьких і чеських громадах,

– зазначив Зеленський.

Також він окреслив партнерам, які перспективи Україна має на полі бою зараз та якої подальшої допомоги вона потребує, щоб пройти увесь цей необхідний шлях.

"Поінформував про те, що робимо, щоб реалізувати нашу формулу миру, зокрема й пункт про притягнення до відповідальності винних в агресії. Дякую, що Словаччина та Чехія однаково з нами бачать потребу відновити справедливість і покарати воєнних злочинців, покарати всіх цих терористів", – наголосив український лідер.

Під час зустрічі підписали Спільну декларацію із президенткою Словаччини та президентом Чехії щодо українського європейського та євроатлантичного руху.

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Глава держави поговорив з президентом Євроради

Зеленський провів переговори і з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Президент поінформував його про наслідки російської терористичної атаки та подякував за підтримку оборони, а також економічної й соціальної стійкості України. Окремо обговорили ситуацію навколо деструктивної заборони окремими державами ввезення української аграрної продукції.

Я підкреслюю, що це не лише порушує наявну Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, але й дає небезпечну надію Кремлю. Надію на те, що в нашому спільному європейському домі чиїсь помилкові рішення можуть панувати над спільними інтересами,

– заявив президент.

За його словами, зараз, коли Росія порушує свободу торгівлі, намагається заблокувати постачання аграрної продукції на світовий ринок, точно не час будь-кому слідувати за державою-злом та робити щось схоже. Натомість треба знайти нормальний, у європейському дусі, конструктивний вихід із цієї непростої ситуації.

"Таке рішення, яке враховувало б інтереси всіх наших країн і Європи загалом. Ми обговорили з паном Мішелем, як це можна зробити, яке це може бути рішення, і постійно контактуємо з усіма партнерами", – зазначив український лідер.

Він додав, що сьогодні також відбулася й знакова інвестиційна подія для України – перша велика інвестиція від початку повномасштабного вторгнення обсягом 250 мільйонів доларів.

"І це лише старт відповідного пакету. Саме зараз, коли ми ще боремось із російським терором, великий світовий бізнес не лише вірить у нашу перемогу, а й підтверджує цю віру своїми багатомільйонними інвестиціями, конкретикою. Я дякую всім, хто допомагає Україні! Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях! Дякую народу України! Слава Україні!" – підсумував глава держави.