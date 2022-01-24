Роздав нагороди і житло: Зеленський привітав розвідників зі святом

Служба зовнішньої розвідки України 24 січня відзначає професійне свято. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський привітав розвідників.

Гарант наголосив, що саме розвідка завжди відігравала важливу роль у протидії зовнішнім загрозам. Тепер він закликає не лише стримувати, а й наступати у захисті національних інтересів.

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Наша держава протистоїть вкрай небезпечним загрозам, зокрема, для суверенітету, територіальної цілісності та єдності. У цей вирішальний період надзвичайно важливу роль відіграє саме ефективна розвідка,

– сказав Зеленський.

Він підкреслив, що, володіючи інформацією про плани і дії ворога, можна приймати правильні і своєчасні рішення.

Від розвідників залежить багато чого

Президент наголосив, що українська розвідка супроводжувала всі важливі зовнішні переговори та події. Співробітники готували матеріали з ключових моментів безпеки.

"Наші громадяни об'єднані у тому, щоб повернути наші території й побажати миру нашій незалежній державі. Тому від вас дуже багато чого залежить: від правдивості інформації до її своєчасності", – сказав Зеленський.

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Президент також вручив розвідникам високі державні нагороди та сертифікати на житло.

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