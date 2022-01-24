Роздав нагороди і житло: Зеленський привітав розвідників зі святом
Джерело:Офіс Президента
Служба зовнішньої розвідки України 24 січня відзначає професійне свято. З цієї нагоди президент Володимир Зеленський привітав розвідників.
Гарант наголосив, що саме розвідка завжди відігравала важливу роль у протидії зовнішнім загрозам. Тепер він закликає не лише стримувати, а й наступати у захисті національних інтересів.
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Наша держава протистоїть вкрай небезпечним загрозам, зокрема, для суверенітету, територіальної цілісності та єдності. У цей вирішальний період надзвичайно важливу роль відіграє саме ефективна розвідка,
– сказав Зеленський.
Він підкреслив, що, володіючи інформацією про плани і дії ворога, можна приймати правильні і своєчасні рішення.
Від розвідників залежить багато чого
Президент наголосив, що українська розвідка супроводжувала всі важливі зовнішні переговори та події. Співробітники готували матеріали з ключових моментів безпеки.
"Наші громадяни об'єднані у тому, щоб повернути наші території й побажати миру нашій незалежній державі. Тому від вас дуже багато чого залежить: від правдивості інформації до її своєчасності", – сказав Зеленський.
Президент привітав розвідників: дивіться відео
Президент також вручив розвідникам високі державні нагороди та сертифікати на житло.
Українська розвідка: останні новини
- Президент України 22 січня призначив нового заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Примітно, що сталося таке вдруге за пів року. Посаду заступника голови СЗР Олександра Литвиненка обійняв Олександр Тарасовський. Колись він працював у СБУ, але пішов звідти ще за президента-втікача Януковича.
- Також у серпні 2020 року Україна отримала нового керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони – Кирила Буданова. Він змінив Василя Бурбу, який був главою ГУР попередні 4 роки.
- Відколи почалась гібридна агресія Росії у 2014 році контррозвідка СБУ викрила понад 20 ворожих дипломатів-розвідників. Також правоохоронці затримали сотні диверсантів.