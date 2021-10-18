Роздування конфлікту чи тероризм: що відомо про взяття у заручники членів місії ОБСЄ

Проросійські бойовики заблокували у готелі Донецька членів місії ОБСЄ. Згодом така ж ситуація сталася і у Горлівці. В обмін на звільнення членів міжнародної спостереженої місії окупанти вимагають віддати їм захопленого бойовика-розвідника Андрія Косяка.

24 канал пояснює, що стало причиною незаконного блокування діяльності місії ОБСЄ на Донбасі, чому це розглядають як акт міжнародного тероризму та як на подію реагує світ.

Важливо Окупанти заблокували спостерігачів ОБСЄ у готелі в Донецьку

Спершу окупанти заблокували місію ОБСЄ у Донецьку

Інформація про те, що проросійські бойовики заблокували спостерігачів ОБСЄ у готелі з'явилася 15 жовтня. Перед готелем Park Inn, в якому розташований офіс спостерігачів, "активісти" влаштували мітинг і не давали звідти вийти 2 дні.

Готель з представниками місії ОБСЄ в окупованому Донецьку пікетували уранці 15 жовтня приблизно 50 – 100 людей. Вони тримали в руках транспаранти та висловлювали критику щодо діяльності СММ ОБСЄ.

Через блокування готелю, ОБСЄ не змогла нормально виконувати свої функції:

спостерігачам не вдалося відрядити патруль на ділянку розведення в районі Петрівського;

також довелося скасувати заплановані польоти безпілотників та роботи з техобслуговування камер.

Водночас на решті непідконтрольних українській владі територіях Донецької області Спостережна місія продовжила роботу у звичному режимі.



Мітинг під готелем з представниками місії ОБСЄ / Фото росЗМІ

Згодом роботу місії ОБСЄ заблокували у Горлівці

О 16 годині 17 жовтня ворота передової патрульної бази ОБСЄ в Горлівці закрили ланцюгом і на замок. Також ворота заблокували автомобілем із табличкою "ДНР", біля якої стояли двоє озброєних бойовиків.

База ОБСЄ розташована в готелі. Його власник повідомив співробітникам місії, що їм не дозволять вийти назовні. Пред готелем бойовики поставили кілька наметів, імітуючи акцію протесту.

Що вимагають бойовики

Вони вимагають звільнити затриманого раніше Збройними силами України бойовика-розвідника Андрія Косяка. З такими ж вимогами раніше місцеві сепаратисти заблокували спостерігачів у готелі Донецька.

Що відомо про затримання бойовика? 13 жовтня на Донбасі 13 жовтня на Донбасі затримали російського бойовика , який проводив розвідку під прикриттям розмінування території. Чоловіка на ім'я Андрій Косяк схопили біля КПВВ "Золоте" на підконтрольній Україні частині Луганської області. У Службі безпеки України заявили також, що той перебував у розшуку за підозрою в умисному вбивстві. Маріонеткова влада на окупованих територіях пригрозила, що відмовиться від мінського формату , якщо бойовика не відпустять.

Україна звинуватила Росію у роздмухуванні конфлікту

В українському міністерстві закордонних справ закликали Росію:

припинити провокації проти міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ,

розблокувати їхнє пересування,

забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях,

гарантувати безпеку.

Як підкреслив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, Україна взаємодіє з міжнародними партнерами для відновлення роботи місії ОБСЄ.

"Блокування і тиск на спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку – елемент зусиль Росії з руйнування мінських домовленостей, що продовжуються, і роздування збройного конфлікту,

– сказав Ніколенко.

Реакція української делегації у ТКГ такі зухвалі дії назвали тероризмом і захопленням заручників. Українська делегація заявила, що бойовики перейшли до захоплення заручників. До того ж утримування проти їх волі, як там підкреслили, має ознаки міжнародного тероризму.

Роботу ОБСЄ таки розблокували, – ЗМІ

Ці дії Росії та її найманців перегукуються з тим фактом, що у вересні Кремль закрив місію ОБСЄ на неконтрольованому ділянці українського кордону, щоб без перешкод перекидати на Донбас своїх найманців і зброю для підгодованих терористів.

Як пише РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ, ввечері 18 жовтня роботу СММ ОБСЄ на патрульній базі в окупованій Горлівці розблокували. Прихильники окупаційного режиму вирішили зняти блокаду. Окупанти пішли на поступки, бо нібито "вдалося досягти угоди".

Про що саме домовилися найманці – наразі невідомо. Однак на території біля готелю вже почали демонтувати наметове містечко.

Чим ОБСЄ займається на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ – це неозброєна цивільна місія, яка працює у всіх регіонах України. Її основні завдання – неупереджено і об'єктивно спостерігати та звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту.

СMM почала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України до ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.