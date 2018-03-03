Розгін наметового містечка під Радою: емоційна реакція Саакашвілі

Екс-президент Грузії та лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі, якого в середині лютого видворили з України, відреагував на розгін наметового містечка під Верховною Радою.

Вранці 3 березня правоохоронці прийшли до наметового містечка, що вже кілька місяців поспіль стояло під стінами Верховної Ради.

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За офіційною версією силовиків, вони прийшли, щоб провести слідчі дії за рішенням суду.

Однак "слідчі дії" перетворились на сутички з мітингувальниками та розгін самого наметового містечка.

Штурм табору стався приблизно о 7 ранку. У поліції заявили, що на місці вони виявили 9 гранат РГД-5, запали та "коктейлі Молотова".

Було затримано понад сто осіб. Їх доставили до кількох райвідділків Києва. Є інформація про щонайменше 9 поранених учасників наметового табору, у поліції також заявляють про постраждалих правоохоронців.

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Мережу облетіли фото, як правоохоронці під час затримання протестувальників ставили їх на коліна.

На розгін наметового містечка під Радою відреагував лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі.

Барига не зможе поставити українців на коліна!

– написав він на своїй сторінці у Facebook.

Саакашвілі також звернувся із закликом 18 березня провести всеукраїнський мирний марш з вимогою відставки Порошенка, Авакова, Луценка і негайного проведення виборів.

"У нас буде два тижні добре підготуватися і не дати осічку. Щоб спокійна, але потужна народна сила посунула олігархат і барижну кліку від влади, покінчила з крадіями та дала нарешті Україні можливість розвиватися", – зазначив політик.

Саакашвілі також записав відеозвернення з цього приводу.