Російська еліта має значні проблеми через війну, – опозиціонер

Понад рік триває військова агресія Росії проти України. За цей час кремлівські еліти вже "нажерлися" рішеннями Владіміра Путіна по цій війні, адже країна-агресорка перебуває в економічній дірці.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він зазначив, що російські еліти зазнали дуже значної шкоди та великих проблем за результатами війни Росії проти України.

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Путін усього позбавив

За його словами, представники кремлівської верхівки до війни була "володарями світу", мали безліч грошей, могли обирати будь-яку країну, де розташовували свої сім'ї, дітей, онуків, коханців і коханок.

А зараз вони вигнанці по всьому світу. І ситуація навколо них буде тільки погіршуватись. Вони не мають будь-яких перспектив. Рано чи пізно їх дістануть,

– підкреслив опозиціонер.

Гудков наголосив, що все це з ними зробив Путін, навіть не порадившись, коли вирішив розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

"Найбільші керівники Росії – міністри, губернатори, віцепрем'єри уряду, керівники державних компаній – не знали що він розпочинає війну. Дізналися вони тільки 24 лютого 2022 року. Тому всі вони перебувають у стані розуміння, що він їх усього позбавив", – відзначив опозиційний політик.

Геннадій Гудков про шкоду, яку зазнали російські еліти через війну: дивіться відео

"Похорон" фінансової системи Росії

Він впевнений, що в такій ситуації опинилась більшість путінської еліти, яка розуміє, що вони не переможуть у війні, що вони все програли, що у них більше не буде ні бізнесу, ні грошей, ні поваги та нормального ставлення.

Тому путінська еліта одна з тих, хто найбільше програв у цій війні,

– вважає співрозмовник.

Не дарма голова російського центробанку Ельвіра Набіулліна після початку війни одягалась у все чорне, як на похорон.

"Вона і продовжує ходити кожного дня на "похорон" фінансової системи Росії. Просто "похорон" відбувається частинами – то один банк закриється, то інший", – наголосив Геннадій Гудков.

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